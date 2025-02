Union Gabinet aprova a revisão da jurisdição divisional de Waltair

A reunião do gabinete presidida pelo primeiro -ministro Narendra Modi, na sexta -feira, deu sua aprovação ex -post para a revisão da jurisdição da divisão sob a proposta de área proposta da Costa Sul (SCOR) em Visakhapatnam ao manter a divisão Waltair truncado, na modificação parcial da modificação parcial da decisão anterior da decisão do gabinete.

Uma parte da divisão Waltair, que inclui aproximadamente as seções entre a palase – Visakhapatnam – Duvada – Kuneru – Vizianagaram, NAUPADA JN ESTAÇÕES. Flakehmundi, Bobblili Jn. – Salur – Simhachalam North – Duvvada Bypass, Vadlapudi – Duvvada e Visakhapatnm Sider Plant – Jaggayyapalem (cerca de 410 km), será mantida como divisão Waltair sob o acordado.

A divisão seria renomeada como a divisão Visakhapatnam, já que o nome de Waltair é um legado colonial que deve ser alterado.

A outra parte da Divisão Waltair, que inclui aproximadamente as seções entre os Kottavalasa – Bacheli, Kuneru – Theravali Jn, Singapore Rd – Koraput Jn e Parlakemundi – Gunupur (cerca de 680 km) se tornarão uma nova divisão da sede em Rayagada sob Railway Ferrovia (ECOR).

A retenção da divisão Waltair, mesmo em sua forma truncada, satisfazer a demanda e as aspirações das pessoas na área, acrescentou a declaração.