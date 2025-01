Unni Mukundan renuncia ao cargo de tesoureiro do corpo de atores Malayalam AMMA

O ator Unni Mukundan renunciou ao cargo de tesoureiro da Associação de Artistas de Cinema Malayalam (AMMA), alegando aumento da pressão de trabalho e compromissos profissionais.

Em postagem nas redes sociais na terça-feira (14 de janeiro de 2024), ele disse que a “difícil decisão” foi tomada após muita reflexão e reflexão.

“Gostei muito do meu tempo nesta função e foi uma experiência emocionante e gratificante. No entanto, nos últimos meses, as crescentes exigências do meu trabalho, especialmente com quadro e outros compromissos de produção impactaram significativamente minha saúde mental. Equilibrar essas responsabilidades, juntamente com as pressões da minha vida profissional, tornou-se esmagador. “Agora percebo a importância de dar um passo atrás para me concentrar no meu próprio bem-estar e no da minha família”, disse ele.

O ator, que está aproveitando o sucesso de bilheteria de quadroEle disse que não pode mais desempenhar suas funções de forma eficaz, dados os compromissos crescentes que temos pela frente. “É com muito pesar que apresento a minha demissão. No entanto, continuarei na minha função até que um novo membro seja nomeado, garantindo uma transição tranquila. “Estou profundamente grato pela confiança e apoio que recebi durante o meu mandato e desejo ao meu sucessor todo o sucesso no desempenho das responsabilidades deste cargo”, disse ele.

A associação de actores enfrentou um revés quando o seu comité executivo foi dissolvido em 27 de Agosto de 2024, no meio de crescentes alegações de agressão sexual e má conduta levantadas por mulheres contra os seus membros após a divulgação do relatório do Comité K. Hema que investigou os problemas. enfrentadas pelas mulheres na indústria cinematográfica malaiala.

A comissão, eleita em junho de 2024, teve mandato até 2027. Após a dissolução, passou a funcionar como comissão ad hoc para as atividades beneficentes desenvolvidas pela organização, até que seja realizada a eleição do novo órgão.