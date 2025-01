Up CM Hists Out akhilesh sobre Maha Kumbh.

O presidente do Partido Samajwadi, Akhilesh Yadav, chega para dar uma saudação sagrada em Sangam durante o atual Maha Kumbh Mela 2025, em Prayagraj, domingo, 26 de janeiro de 2025. Crédito da foto: PTI

O primeiro -ministro de Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, na terça -feira (28 de janeiro de 2025) atacou o presidente do Partido Samajwadi (SP), Akhilesh Yadav, dizendo que mesmo aqueles infames por sua política de apaziguamento agora estão ocorrendo no Triveni Sangam em Maha Kumbh.

Ele acrescentou que esperar aqueles que nunca respeitaram a fé da Índia respeitam a fé em Sanatana Dharma Será um erro.

“A participação de pessoas de várias ideologias políticas no atual Maha Kumbh destaca a influência duradoura de Sanatana Dharma. Estou satisfeito por aquelas pessoas que não respeitam o espírito cultural da Índia e os infames por sua política de apaziguamento estão dando um mergulho no Sangam de Ganga, Yamuna e Saraswati Mythical para procurar Ter (Virtue) ”, disse Adityanath, em um evento particular em Lucknow, sem nomear Yadav.

Acredita -se que o comentário de Adityanath tenha respondido à declaração do líder estadual em Prayagraj enquanto deslizava para o primeiro -ministro. O ex -ministro principal, depois de fazer o mergulho sagrado em Triveni Sangam no domingo, disse que Maha Kumbh é um evento espiritual, não um evento esportivo aquático.

“Para o povo do Partido Bharatiya Janata (BJP), devo dizer que, se você vier a Kumbh, então você toma paciência. As pessoas vêm aqui para virtude e caridade, não para esportes aquáticos ”, disse o líder do SP.

Maha Kumbh foi realizado em Prayagraj após 12 anos, considerou que o maior encontro de humanos está testemunhando milhões de devotos que se banham no Santo Sangam em Prayagraj todos os dias. O governo de Uttar Pradesh disse que mais de 140 milhões de pessoas percorreram Sangam até agora. O evento será concluído em 26 de fevereiro, com mais de 400 milhões de pessoas que visitam a cidade. Até 55 delegacias de polícia estão funcionais no distrito temporário de Maha Kumbh, com a implantação de mais de 55.000 policiais para o evento. Treze Akharas de videntes de diferentes seitas participam de Maha Kumbh.