UPSC busca detalhes de dois candidatos com deficiência visual que fizeram o exame há 15 anos

Quase seis meses depois de o Supremo Tribunal Federal ter ordenado à Comissão Sindical do Serviço Público (UPSC) que considerasse as nomeações de 12 candidatos com deficiência visual em relação ao acúmulo de vagas destinadas a eles na cota de Pessoas com Deficiência (PcD), a UPSC emitiu um edital dizendo que não consegue mais encontrar detalhes de dois desses candidatos em seus registros e solicitou aos candidatos que entrassem em contato com seus dados.

Estes candidatos compareceram ao concurso para a função pública realizado em 2008, após o qual alguns deles compareceram em tribunais durante quase duas décadas para obter nomeações no âmbito da quota de pessoas com deficiência que lhes foi atribuída. Em Julho de 2024, o Supremo Tribunal ordenou aos funcionários que considerassem as suas nomeações ao abrigo da quota no prazo de três meses após a sua ordem, ao mesmo tempo que criticava fortemente o Centro por não implementar as disposições da Lei das Pessoas com Deficiência e por não preencher as vagas em atraso.

Em edital divulgado pela UPSC, informou que os arquivos contendo os documentos e dados de dois dos candidatos, Anil Kumar Singh e Hira Lal Nag, ambos com deficiência visual e pertencentes à comunidade Other Backward Classes (OBC), “foram não disponível no UPSC.” Pelo exposto, a Comissão informou que estava sendo emitido o aviso para contatá-los.

O UPSC deu sete dias para os candidatos entrarem em contato com a organização com os dados necessários para a atribuição dos serviços conforme decisão do Supremo Tribunal. Ele disse que se as respostas não forem recebidas dentro deste prazo, “pode-se presumir que estes candidatos não estão mais interessados ​​em serem considerados para atribuição de serviço…”

Numa declaração de conformidade apresentada pelo Secretário do Departamento de Pessoal e Formação, o governo afirmou ter cumprido a decisão de julho de 2024 do tribunal superior. Disse que dos 12 candidatos que beneficiariam da decisão, cinco já tinham sido atribuídos serviços com base nos resultados do CSE-2008 ou do CSE anterior. Além disso, três candidatos, incluindo o principal réu no caso do Supremo Tribunal, foram designados para serviços de acordo com a sentença.

Para os restantes três candidatos, incluindo os dois acima mencionados, que o UPSC ainda não conseguiu contactar, o DoPT afirmou que foi concedida, em princípio, aprovação para atribuir serviços sujeitos aos resultados de exames médicos.

O governo afirmou que, como os laudos dos exames médicos desses candidatos não estavam disponíveis no departamento, havia necessidade de realizar um novo exame, que estava sendo agendado no AIIMS e no Hospital Safdarjung, em Nova Delhi.

Abordou primeiro o Tribunal Administrativo Central (CAT), que deu ao UPSC e ao DoPT seis meses para calcular as vagas em atraso ao abrigo da Lei PWD de 1995. O CAT também instruiu a União da Índia a informar Srivastava se o serviço pudesse ser atribuído.

Depois disso, o UPSC disse ao Sr. Srivastava em setembro de 2011 que ele não se qualificava para a lista de mérito entre as vagas disponíveis para sua categoria. Após outra candidatura, o CAT orientou que os candidatos pertencentes à categoria VI fossem selecionados da categoria reservada e nomeados, mas o UPSC informou-o em 2012 que não estava qualificado para nomeação na cota PH-2 (VI).

O governo da União contestou então a decisão do CAT no Tribunal Superior de Deli, onde foi rejeitada. Depois disso, o Centro procedeu à apresentação do assunto ao Supremo Tribunal Federal.