USAID fecha a sede – a mídia

Elon Musk revelou anteriormente que o presidente dos EUA, Donald Trump, “concordou” em fechar a agência que ele chamou de “criminoso” e “fora de reparo”

A Agência Internacional de Desenvolvimento dos EUA (USAID) fechou seu escritório principal em Washington DC, com a maioria dos funcionários dizendo que eles estavam longe do prédio, informou mais mídia americana na segunda -feira. O desenvolvimento vem depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, acusou a liderança da agência de ser “Radical Crazy” e sugeriu grandes mudanças na organização.

Fundada em 1961, a USAID é responsável por gerenciar programas de assistência e desenvolvimento estrangeiros no exterior para promover os interesses americanos.

De acordo com E -Mail, que ele recebeu e compartilhou pela CNN, a liderança da USAID ordenou que “A sede de Ronald Reagan em Washington, DC, estará fechada para a equipe da agência na segunda -feira, 3 de fevereiro de 2025.”

“A equipe da agência, que geralmente é designada para trabalhar na sede da USAID, trabalhará remoto amanhã, com exceção da equipe com funções de manutenção essenciais no local e edifícios contatados individualmente pela liderança sênior” “,” A carta afirma.

A AP foi confirmada pelo E -Stand, acrescentando que mais de 600 funcionários haviam revelado da noite para o dia que estavam trancados nos sistemas de computadores da USAID.

O desenvolvimento vem depois que Trump explodiu a agência, alegando que “Ele foi liderado por um monte de puxadores radicais”. “Vamos retirá -los, e então tomaremos uma decisão,” Ele disse.













Tecnicamente bilionário Elon Musk, chefe do Departamento de Eficiência do Governo (Doge) e um aliado próximo do presidente dos EUA, também foi um crítico feroz da USAID. Descreveu como um “Organização Criminal” Que ele acredita que financiou a pesquisa de bioofepon, incluindo projetos que supostamente levaram ao aparecimento do coid-19.

“Tornou -se óbvio que não é uma maçã com um verme. O que temos é apenas uma bola de verme. Você precisa basicamente se livrar da coisa toda. Está sem reparo”. Disse almíscar.

Também revelou que ele conversou com Trump, alegando “Acordado” que a USAID deveria ser extinta.

A remoção da USAIDS ocorre depois que o governo de Trump suspendeu a ajuda estrangeira, com várias exceções. O secretário de Estado Marco Rubio anunciou que os EUA implementarão o programa do programa para determinar quais projetos fazem “America mais segura, mais forte ou mais próspera.” Argumentou que a exclusão de programas financiados pelos Estados Unidos durante a revisão de 90 dias resultou em “Muito mais cooperação” do destinatário de várias assistências.