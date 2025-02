USAID ROW: Informações de nós ‘preocupantes’, o governo olha para ela, diz Jaishankar

No meio de uma fila para fundos da USAID para certas atividades no país, o Ministro de Assuntos Externos, S. Jaishankar, no sábado (22 de fevereiro de 2025) disse que as informações apresentadas pelo povo do governo Trump estão “se preocupando” E que o governo está investigando.

Durante uma interação em um evento atrasado, ele também disse que a USAID era permitida na Índia “de boa fé, realizando atividades de boa fé”, e as sugestões dos Estados Unidos estão sendo feitos de que “existem atividades que estão de má fé”.

“Então, certamente merece uma olhada. E, se há algo nele, acho que o país deve saber quem são as pessoas envolvidas nas atividades da má -fé”, disse o ministro das Relações Exteriores.

Jaishankar durante a discussão também disse que “nossa ideia de segurança realmente se expandiu em um mundo tecnológico”.

Além disso, as forças armadas, a polícia civil que garante a aplicação da lei, a segurança também é “como seus processos de pensamento são influenciados, como as narrativas são estabelecidas, como os fatos são apresentados, como sua mente é moldada sem sequer saber, “Ele disse.

“E, muito disso é feito por meio de atividades de ONGs, tecnologia, classificações, é feito acreditar que sua democracia não funciona, é muito perigosa e maquiavel …”, disse o ministro externo, sem nomear nenhuma entidade.

“Sua segurança pode ser ameaçada sem sair de casa, porque os processos de pensamento, influências, narrativas, sua moral, seu senso do que é bom e o incorreto é influenciado pelo seu telefone, que lê todos os dias, as imagens que você vê” Ele disse.

A interação foi moderada por Sanjeev Sanyal, membro do Conselho Consultivo Econômico do Primeiro Ministro durante o Festival de Literatura da DU, organizado na Shri Ram College of Commerce (SRCC).

Sanyal perguntou sobre o problema da USAID que ele está monopolizando as manchetes.

“Acho que o povo do governo Trump apresentou certas informações e, obviamente, isso é preocupante. Eu sugeriria que existem atividades que tenham um certo objetivo aqui para aumentar uma narrativa ou um ponto de vista.

“Como governo, estamos investigando, porque essas organizações têm a obrigação de informar. E meu senso é que os fatos serão lançados”, disse Jaishankar.

“Eu li, então lidei com a USAID … Olha, não é uma questão de, você lidou com a USAID ou não, a USAID foi permitida … ele estava historicamente aqui. Mas a USAID foi permitida aqui de boa fé, realizando atividades de boa fé.

“Agora, as sugestões estão sendo feitas fora dos Estados Unidos, de que existem atividades que estão de má fé. Portanto, certamente garante uma aparência e, se houver alguma coisa, acho que o país deve saber quem são as pessoas envolvidas nas atividades De má fé “, disse ele.

Indo a um evento em Miami na quinta -feira (20 de fevereiro de 2025), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, questionou o financiamento da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID) de ₹ 21 milhões para participação para o eleitoral da participação no Índia e me perguntava se eu estava tentando ser escolhido para outra pessoa. .

A Índia na sexta -feira (21 de fevereiro de 2025) disse que as revelações sobre fundos da USAID para certas atividades no país são “profundamente preocupantes” e geraram preocupações sobre a interferência estrangeira em seus assuntos internos.

O porta -voz do Ministério das Relações Exteriores, Randhir Jaiswal, em resposta a uma consulta durante suas informações semanais, havia dito que “os departamentos e agências relevantes estão investigando esse assunto”.