Elon Musk acusou os funcionários da agência de que eles querem “esconder sua corrupção”

Dois altos funcionários de segurança da Agência dos EUA para o Desenvolvimento Internacional (USAID) se candidataram à administração do presidente Donald Trump depois de tentar impedir a eficiência do Ministério Americano do Vlad (DOGE), que liderou a Tesla e o executivo da SpaceX Elon Musk.

A equipe do Inspetor Doge procurou revisar “Material classificado em áreas limitadas” Na USAID -Somanado, mas foram interrompidos por agentes de segurança, AP relatado no domingo. O inspetor supostamente não tinha a aprovação de segurança necessária, e a segurança da USAID era “Legalmente obrigado” Para negar a eles o acesso aos dados solicitados, afirmou a agência de notícias.

“Não, eles tentaram mentir para esconder sua corrupção,” Musk escreveu sobre X, rejeitando as alegações de que a equipe não tem aprovação de segurança. Katie Miller, que atua no Comitê Consultivo para Dogea, também disse “Nenhum material classificado foi acessado sem a aprovação de segurança apropriada”.

Finalmente, os inspetores tiveram acesso aos materiais necessários, incluindo registros da equipe e “Relatórios de inteligência”, De acordo com AP. Enquanto isso, os funcionários da USAID, identificados como John Vorhees e seu vice Brian McGill, foram colocados em licença.













Doga ainda não publicou detalhes sobre sua inspeção de atividades da USAID, mas Musk já atacou uma agência em uma série de postos de bombeiros no domingo.

“A USAID é uma organização criminosa. É hora de morrer”. Disse Musk, acusando a agência de “Pagando organizações de mídia para publicar sua propaganda”, e até o uso de dólares americanos de contribuintes para financiar “Um estudo sobre Bioofeapon, incluindo um Covid-19, no qual eles mataram milhões de pessoas”.

No fim de semana, o site oficial da USAID saiu da rede e sua conta X desapareceu no meio de um relatório de que a Casa Branca considerava a fusão da agência para o Ministério do Estado dos EUA.













Doge foi criado pelo presidente Donald Trump como comitê de aconselhamento presidencial dedicado à redução de gastos estaduais. Seu objetivo é reduzir pelo menos US $ 1 trilhão de consumo federal até julho de 2026. No final de janeiro, Doga afirmou que já havia reduzido seu consumo federal em US $ 1 bilhão por dia. Ele supostamente economizou mais de US $ 1 bilhão ao remover um contrato relacionado à diversidade, igualdade e inclusão (DEI).

O departamento de almíscar também recebeu acesso total ao sistema de pagamento do Ministério das Finanças dos EUA, que é considerado sensível e anteriormente limitado a um pequeno grupo de funcionários públicos civis.