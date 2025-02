Cerca de 10.000 funcionários ficarão indefinidamente, enquanto até dois terços receberam 30 dias para retornar aos Estados Unidos

A Agência dos EUA para o Desenvolvimento Internacional (USAID) estabelecerá quase todos os seus funcionários em licença administrativa, anunciou ela na terça -feira. De acordo com a notificação no site da USAID, a mudança se aplica a todos os funcionários diretamente engajados, com exceção de “ESSEAN STAFF”.

Fundada em 1961, a USAID é a principal agência de Washington para financiar projetos políticos no exterior, responsável por gerenciar bilhões de dólares nos chamados ‘Assistência Exterior e Programas de Desenvolvimento’ para promover interesses americanos sob a premissa do desenvolvimento humanitário. No entanto, sob a nova administração do presidente dos EUA, Donald Trump, os negócios da agência foram revisados ​​como parte do re -rei -re -ree -exposição da política externa dos EUA.

Logo depois de prestar juramento no mês passado, Trump emitiu um grande comando executivo, interrompendo todo o lado dos 90 dias, o que levou a uma ampla confusão, libertação e interrupção do programa.

O aviso do site é lido “Na sexta -feira, 7 de fevereiro, todos os funcionários alugados diretamente da USAIDS serão colocados em licença administrativa globalmente, com exceção de uma equipe específica responsável pela função crítica, liderança básica e programas especialmente específicos”.

O aviso dá aos funcionários atingidos por 30 dias para retornar aos EUA. Cerca de dois terços de 10.000 pessoas, a USAID, emprega um emprego em qualquer um dos 60 países onde a agência está presente.

O Departamento de Estado financiará o retorno de um funcionário aos Estados Unidos e considerará exceções e extensões por motivos pessoais e problemas de segurança. A notificação foi concluída com uma mensagem curta para a equipe: “Obrigado pelo seu serviço.”

O desenvolvimento vem depois que o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, anunciou na segunda -feira para assumir o papel de administrador de agências interina. Em uma entrevista aos jornalistas durante uma visita a El Salvador, Rubio se comprometeu a fazer um programa por programa para configurar tudo o que a USAID faz “De acordo com o interesse nacional e a política externa dos EUA”.

O escritório principal da USAID, DC, foi fechado na segunda -feira e a equipe foi instruída a não ser realizada.

Trump já acusou a liderança da agência de ser um ser “Radical Crazy” e sugeriu grandes mudanças na organização. Conversando com os repórteres no domingo, Trump disse que planeja tomar uma decisão sobre o futuro da USAID depois de limpá -lo.

A USAID também estava sob a supervisão do departamento recém -inaugurado para a eficiência do governo (DOGE) e foi liderado por um bilionário tecnológico Elon Musk. Musk era um crítico feroz da agência, descrevendo -a como uma “Organização criminosa”. Durante a sessão ao vivo em X Spaces na segunda -feira, Musk, que agora está entre os principais conselheiros de Trump, disse o presidente “Acordado” que a USAID deveria ser extinta.

O ex -presidente russo Dmitry Medvedev elogiou as ações de Musk contra a agência de assistência em vigor no X na segunda -feira: “Uma jogada inteligente da @Elonmusk, tentando se juntar a uma garganta da USAID -Deep.”