USDA que trabalha para rescindir terminações para funcionários demitidos que trabalham nos esforços da gripe Aviar

O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) disse que estava trabalhando para recuperar os avisos de rescisão enviados no fim de semana a vários funcionários que ajudam nos esforços federais de resposta à gripe aviária (HPAI).

“Embora várias posições tenham sido notificadas que apoiaram o HPAI de seus finais durante o fim de semana, estamos trabalhando para corrigir rapidamente a situação e encerrar essas cartas”, disse o USDA em comunicado à Newsnation.

“As posições da primeira linha do Serviço de Alimentos e Segurança do USDA são consideradas posições de segurança pública e continuamos a contratar a força de trabalho necessária para garantir a segurança alimentar adequada e a oferta para cumprir nossa missão legal”, continuou a declaração.

A declaração deixou claro que a agência “continua a priorizar a resposta” para a gripe aviária.

A agência disse que vários trabalhos, incluindo veterinários, técnicos de saúde animal e outros funcionários de saúde de emergência, foram isentos das “ações recentes da equipe para continuar apoiando a resposta do HPAI e outras prioridades de saúde animal”.

As fotos acidentais ocorrem no meio do amplo impulso do governo Trump para reduzir o tamanho do governo e reduzir a força de trabalho federal.

Político relatado Durante o fim de semana, 25 % da equipe foram demitidos no Escritório do Programa Nacional de Rede de Laboratório de Saúde Animal do El USDA, que coordena o trabalho de 58 instalações que respondem à propagação da gripe aviária. O Politico também relatou que milhares de funcionários do USDA foram notificados de que perderiam seus empregos.

O surto de gripe aviária afetou vacas leiteiras e bandos de aves, já que os preços dos ovos dispararam. Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) ainda qualificam o risco atual de saúde pública como “baixo”, mesmo quando 68 casos humanos foram confirmados, incluindo a morte.

