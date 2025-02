Use recursos para criar outros, diz o rabino Abraham Cooper

“Com sorte, haverá uma parada com o incêndio que está se estendendo por todo o mundo, graças ao crescente anseio entre as pessoas em todo o mundo para tornar o mundo um lugar melhor para seus filhos viverem”, rabino Abraham Cooper, Associado Dean e diretor de ação global social do Simon Wiecenthal Center, uma organização mundial de direitos humanos judeus, disse em Kochi no domingo (2 de fevereiro).

Em uma interação com O hindu Além de um ‘grande evento de ação de graças’ que marca a reabertura da sinagoga Kadavumbagam, 825, após a renovação em Kochi, o rabino Cooper disse que um número crescente de pessoas em todo o mundo, mesmo na Palestina, Paquistão, China e Japão, Japão, estão procurando a paz e se referem a eles como ‘normais’. “Nenhum país é um santo, e as pessoas bem -intencionadas de cada nação devem questionar as políticas erradas de seus governos”, acrescentou.

Ele disse que era hora de pessoas de diferentes comunidades usarem seu intelecto e recursos para criar outras pessoas, e não danificá -las. “Infelizmente, a tecnologia está corroendo o sentimento de privacidade que as pessoas já tiveram e podem até ser usadas para prejudicar os outros. Deve -se entender que a tecnologia é simplesmente uma ferramenta e deve ser usada de uma maneira que não destrua a humanidade.

Ele acrescentou que o povo das três religiões abraâmicas que levou suas crenças a sério deveriam se associar para alcançar a paz no oeste da Ásia.

Nascido em Los Angeles, o rabino Cooper disse que judeus e sinagogas estavam sendo atacados por ataques, mesmo nos Estados Unidos e na Europa. “No entanto, é encorajador observar que as sinagogas foram protegidas na Índia multicultural, particularmente em Kerala, nos últimos séculos. Somente os judeus não podem derrotar o anti -semitismo. Há também a crescente ameaça representada pelos terroristas do lobo solitário ”, acrescentou.