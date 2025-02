Usuários da Internet do governo indiano do governo indiano para impostos gratuitos para cidadãos de classe média, esta é a comparação do PTKP Indonésia vs Índia

Yakarta, vivo – O governo indiano acaba de anunciar uma política de isenção de imposto de renda para a classe média. Isso é para aumentar o poder de compra e o crescimento econômico na Índia.

A boa notícia foi revelada pelo Ministro das Finanças da Índia, Nirmla Sitharaman. Ele disse que esta etapa visa aumentar a renda das pessoas, para que elas possam ser mais livres em consumo, poupança e investimento.

Como se sabe, atualmente, a Índia enfrenta vários desafios econômicos, como a desaceleração do investimento privado, a alta inflação de alimentos e o enfraquecimento das áreas urbanas. Para superar isso, o governo aumentou o limite de renda livre de impostos para 1,28 milhão de rúpias (cerca de RP241 milhões) por ano.

Anteriormente, o limite de receita tributária era de apenas 700.000 rúpias, mas agora sobe para 1 milhão de rúpias. À medida que a compensação por receitas tributárias reduzidas, o governo indiano aumentará os gastos de capital para 11,21 bilhões de rúpias no ano fiscal de 2025-2026.

 Ilustração Ilustração na Índia

Além disso, os setores agrícola e de fabricação receberam atenção especial para aumentar a produtividade e criar mais empregos. De repente, essa política também estava no Centro de Cuidados para Usuários da Internet no país.

Isso pode ser visto na publicação do Instagram @pandemicks que discute a questão desta política. “Finalmente há quem se preocupa com a classe média … mas não na Indonésia”. Eles disseram usuários da Internet.

“A Índia pode perder sobre a limpeza, mas por causa de seu povo, eles vencem”, escreveu outro. “É hora de aprender a organizar seu coração para não ficar com ciúmes”. Outros comentários de usuários da Internet.

Comparação do PTKP Indonésia e Índia

 Ilustração da classe média na Indonésia. Foto: Entre fotos/galih pradipta

Como comparação, na Indonésia, a renda não -tã (PTKP) ou o imposto -são pessoas cujo status não é casado e sem dependentes com renda de RP54.000.000 por ano ou RP4.500.000 por mês. Isso é baseado no PMK No. 101 de 2016 no ajuste do PTKP.

Portanto, se você tiver uma renda superior a RP4.500.000 por mês, ainda precisará pagar impostos porque a renda anual excede o limite ou o PTKP. Então, de acordo com a lei número 7 de 2021 sobre a harmonização dos regulamentos tributários, o lucro tributável (PK) na Indonésia, como segue:

PKP para RP.

PKP RP.

PKP IDR 250 milhões – IDR 500 milhões são cobrados 25%

PKP IDR 500 milhões – IDR 5 bilhões estão sujeitos a uma taxa de 30%

PKP acima de RP5 bilhões, uma taxa de 35% é cobrada