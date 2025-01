Usuários do Twitter ficam confusos com postagens de X imagens ‘carregadas em 4K’

Imagens com “Carregar em 4K” no título eles foram vistos em desconhecido (antigo Twitter) nos últimos dias, e muitos usuários querem saber a explicação por trás deles. Desde a semana passada, os usuários têm postado atualizações incentivando outros usuários do X a visualizar imagens em resolução 4K. Ele se espalhou amplamente e “upload em 4K” se tornou um meme desde então.

Explicação do meme ‘Upload em 4K’ no Twitter

Os usuários compartilham imagens no X com “Upload em 4K” no título, incentivando outros a abrir as imagens em resolução de ultra alta definição (UHD). Ganhou força nos últimos dias, virando meme.

À medida que essas postagens começaram a se acumular na plataforma, muitos concluíram erroneamente que esse poderia ser um novo recurso do X. No entanto, não é o caso. Segundo informações, remonta a 2021, quando X ainda era conhecido como Twitter e estava sob gestão diferente. A empresa começou a introduzir um recurso que permite que as pessoas que acessam a plataforma pelo celular visualizem determinadas imagens em alta resolução, tocando e segurando-as. Este artigo foi tornado público um ano depois.

“É hora de twittar essas fotos em alta resolução: a opção de fazer upload e visualizar imagens em 4K no Android e iOS agora está disponível para todos”, disse o anúncio oficial da plataforma, ele disse naquele momento. “Para começar a enviar e visualizar imagens em 4K, atualize suas preferências de imagem de alta qualidade nas configurações de ‘Uso de dados’.”

Parece que muitos usuários do X aprenderam sobre esse recurso recentemente, levando a um fluxo de postagens. “Por que todo mundo está me dizendo para fazer upload de imagens em 4K?”, pergunta uma pessoa com o nome de usuário. @Mrwhosetheboss ele perguntou em X.

outro usuário, em @sweetmom postou: “Imagine me odiar e estou aqui tentando descobrir o que diabos significa ‘tocar, segurar, carregar em 4K’.”

A tendência se tornou muito popular no X, e dela participam as administrações oficiais de empresas, organizações e equipes esportivas.