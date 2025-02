Uttam busca a intervenção do centro na disputa de água de Krishna, procurando fundos para o rio Musi, projetos de irrigação

O Ministro da Irrigação e Suprimentos Civis, N Utamo Kumar Reddy, exigiu uma intervenção imediata do governo da União na disputa de água de Krishna para evitar qualquer injustiça a Telangana.

Falando na 2ª Conferência de Ministros da Água do Estado de toda a Índia, 2025, organizada pelo Ministério de Jal Shakti, em Udaipur na terça -feira, o Sr. Uttam Kumar instou o Centro a tomar medidas para impedir que Andhra Pradesh de desviar a água ilegal do The of the Rio Krishna, da frente anterior da frente de Forehore. Por Srisailam Dam e Nagarjuna Sagar Right Bank. Ele também insistiu na instalação de instrumentos de telemetria para monitorar o uso da água do rio Krishna e solicitou uma resolução precoce do tribunal de disputa de água de Krishna (KWDT-II) para proteger a parte legítima de Telangana.

Ele pediu ao Centro que resistisse completamente ao custo de decepção e à negligência de todos os principais e menores projetos de irrigação do estado, de acordo com o suporte fornecido a projetos semelhantes em outros estados. Ele também pressionou para concluir a investigação da Autoridade de Segurança Nacional da Dam (NDSA) no projeto Medigadda, solicitando uma recomendação clara por escrito do Centro a caminho a seguir.

Ele também apontou que o governo de Telangana havia iniciado os esforços de decepção e decepção em projetos de irrigação maior e média de acordo com a estrutura central e procurou assistência financeira do Centro para essas iniciativas. Em relação à investigação da NDSA sobre o projeto Medigadda, ele disse que a investigação estava pendente por vários meses e solicitou o Ministério da Intervenção de Jal Shakti para garantir uma conclusão rápida e um claro curso de ação para o governo de Telangana.

Destacando o ambicioso projeto de desenvolvimento de Musi Riverfront de Telangana, que cobre 55 km do rio através de Hyderabad, o Sr. Utam Kumar pediu ao centro que forneça apoio financeiro completo, semelhante à assistência estendida aos projetos de rejuvenescimento e Yamuna. Ele enfatizou que a iniciativa visa restaurar a ecologia do rio, melhorar o gerenciamento de águas residuais e melhorar a infraestrutura urbana, garantindo o gerenciamento sustentável da água para Hyderabad.

A conferência de ministros da água de toda a Índia, com o tema “Índia @ 2047, uma nação segura da água”, focada em estratégias de segurança da água a longo prazo.