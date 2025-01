Uttar Pradesh pretende privatizar duas empresas de distribuição de energia

Uttar Pradesh pretende privatizar duas das suas quatro empresas de distribuição de energia, mostrou um concurso do governo estadual, enquanto o estado mais populoso do país enfrenta perdas de energia e uma falta de infra-estruturas de transmissão suficientes.

O estado está convidando empresas privadas a formar parcerias ou privatizar as empresas estatais Dakshinanchal Vidyut Vitran Nigam e Purvanchal Vidyut Vitran Nigam, de acordo com o concurso de 12 de janeiro.

A maioria das empresas estatais de distribuição de energia na Índia está a sofrer perdas devido ao envelhecimento dos sistemas de transmissão de energia e aos frequentes cortes de energia, o que levou o governo a contratar intervenientes privados.

Dakshinanchal Vidyut Vitran Nigam e Purvanchal Vidyut Vitran Nigam são responsáveis, cada um, pela distribuição de energia em 21 distritos de Uttar Pradesh.

No ano passado, o Ministro da Energia do país pediu aos estados que identificassem e listassem as suas empresas energéticas com fins lucrativos na bolsa de valores do país para satisfazer a crescente procura de investimento no sector energético, bem como para melhorar o sistema de transmissão para adicionar mais capacidade renovável.

A capital da Índia, Nova Deli, e o estado oriental de Odisha já têm parcerias público-privadas de distribuição de energia.

A Tata Power da Índia é um importante player privado no espaço de distribuição de energia e opera em Odisha, bem como em grandes cidades como Delhi e Mumbai.