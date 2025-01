V. Narayanan | Cientista espacial

As primeiras grandes notícias da Organização Indiana de Pesquisa Espacial (ISRO) no Ano Novo parecem conter um elemento de surpresa. Em 7 de janeiro, V. Narayanan, especialista em propulsão de foguetes e naves espaciais, que dirige o Centro de Sistemas de Propulsão Líquida (LPSC) da ISRO em Thiruvananthapuram, foi nomeado sucessor de S. Somanath, o atual presidente espacial da agência.

Somanath, o rosto da ISRO desde janeiro de 2022, é altamente considerado e representa uma figura dinâmica e impressionante, especialmente entre os jovens da ISRO. Especialistas dizem que muitos dentro da organização esperavam que seu mandato fosse prolongado. Comparações com seu antecessor serão comuns quando Narayanan, que ingressou na ISRO há 40 anos, ascender ao primeiro lugar em 14 de janeiro.

A troca da guarda ocorre num momento crítico para a ISRO, agora guiada pela Space Vision 2047. Por um lado, uma série de missões de alto perfil estão em andamento; o programa de voos espaciais humanos Gaganyaan, a missão lunar Chandrayaan-4, o desenvolvimento da estação Bharatiya Antariksha (a estação espacial da Índia) e uma aterragem indiana na Lua até 2040, para citar alguns. Por outro lado, o sector espacial indiano está num estado de mudança, com a Política Espacial 2023 a abri-lo a intervenientes privados.

Desde que o primeiro foguete de sondagem Nike-Apache, fabricado nos Estados Unidos, decolou de Thumba, Thiruvananthapuram, em novembro de 1963, o programa espacial indiano permaneceu em grande parte uma preocupação governamental bem guardada.

Para seu crédito, Narayanan é alguém que conhece os meandros da ISRO, tendo ingressado no Centro Espacial Vikram Sarabhai (VSSC) da agência espacial em Thiruvananthapuram em 1984, onde trabalhou em propulsão sólida. Mudou-se para o LPSC em 1989 para trabalhar em propulsão criogênica e lá permaneceu desde então, inicialmente desempenhando sua função e nos anos subsequentes assumindo o papel de liderança nos aspectos de propulsão das missões ISRO.

Como Diretor do LPSC, o Sr. Narayanan liderava atualmente o desenvolvimento de sistemas de propulsão para o programa Gaganyaan quando foi nomeado próximo Secretário do Departamento de Espaço e Presidente da Comissão Espacial, por um período de dois anos.

história de sucesso

Em muitos aspectos, esta é uma história de sucesso arduamente conquistada por excelência, do tipo que os pais na Índia pós-independência adoravam inspirar os seus filhos.

Vindo de uma origem humilde em Melakattuvilai, uma aldeia no distrito de Kanniyakumari, em Tamil Nadu, o jovem Narayanan frequentou uma escola próxima de ensino médio Tamil. Os professores anunciando o sucesso do pouso de Neil Armstrong na Lua em 1969 fazem parte de suas memórias de infância. Narayanan, o mais velho de seis irmãos, tinha uma propensão para o trabalho duro e emergiu como o melhor da escola na Classe X. Mais tarde, obteve seu M.Tech. em engenharia criogênica em 1989, com primeira classificação no IIT, Kharagpur. Ele obteve seu doutorado. em engenharia aeroespacial em 2001.

Na ISRO, ele contribuiu para missões e projetos importantes, incluindo a série Chandrayaan e o desenvolvimento bem-sucedido do estágio superior criogênico para o Veículo Lançador de Satélite Geossíncrono (GSLV).

O site do LPSC o descreve como “um dos poucos membros criogênicos que trabalhou nesta área desde o início, realizando pesquisas fundamentais, estudos teóricos e experimentais e contribuindo para o desenvolvimento e teste bem-sucedidos de subsistemas criogênicos”.

Nomeado Diretor do LPSC em janeiro de 2018, o Sr. Narayanan tem supervisionado o desenvolvimento de sistemas de propulsão para o programa Gaganyaan e a pesquisa e desenvolvimento de sistemas semi-criogênicos, de oxigênio-metano líquido e de propulsão elétrica para futura exploração espacial. Entre outras coisas, ele desempenhou um papel fundamental na finalização do Roteiro de Propulsão 2017-2037 da ISRO. Narayanan, um dos profissionais comprovados da agência espacial, é afável e educado. Dentro da comunidade ISRO, ele é considerado trabalhador e tenaz, alguém que faz as coisas acontecerem. O facto de a sua longa carreira ter sido largamente limitada ao LPSC é considerado por alguns como uma desvantagem, dada a natureza multiespecializada e em rápida evolução da tecnologia espacial actual.

Muitos dos presidentes anteriores chefiaram várias instalações da ISRO, como LPSC e VSSC, antes de se mudarem para a sede em Bengaluru.

Para sua vantagem, o Sr. Narayanan tem a experiência ao seu lado. No ecossistema espacial global em mudança e impulsionado pela concorrência, a ISRO tem a responsabilidade adicional de apoiar as startups indianas de tecnologia espacial e impulsionar a participação da indústria. Como seu próximo presidente, Narayanan enfrenta a tarefa de liderar a agência espacial em tempos difíceis e de mudança.