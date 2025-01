V. Narayanan, que assumirá o cargo de presidente da ISRO, considera sua nova missão “uma enorme responsabilidade”

V. Narayanan, um importante especialista em propulsão de foguetes e naves espaciais, sucederá S. Somanath como o próximo presidente da Organização Indiana de Pesquisa Espacial (ISRO), num momento em que o setor espacial da Índia está em reformas e a agência espacial nacional tem grandes projetos planejados, incluindo o voo espacial tripulado Gaganyaan, a missão Chandrayaan-4 e o desenvolvimento da estação espacial própria do país.

conversando com O hindu Na quarta-feira (8 de janeiro de 2025), o Dr. Narayanan, que chefia o Centro de Sistemas de Propulsão Líquida (LPSC) da ISRO desde janeiro de 2018, descreveu sua próxima missão como uma “enorme responsabilidade”, bem como uma “grande oportunidade de seguir os passos de os fiéis que lideraram a ISRO durante décadas.”

Dado o calendário apertado da ISRO para 2025, o Dr. Narayanan está bem ciente de que tem pouco ou nenhum tempo para descansar sobre os louros. “No final de janeiro temos a missão GSLV Mk-II/IRNSS-1 K. Também preparamos o primeiro dos voos não tripulados do programa Gaganyaan, a missão G-1, bem como um lançamento comercial utilizando o LVM3. veículo lançador”, disse. “Além destas, existem várias experiências relacionadas com o programa Gaganyaan. “Veja, estamos muito ocupados”, disse ele.

Programas de destaque na lista de tarefas da ISRO incluem a missão lunar Chandrayaan-4, o desenvolvimento da própria estação espacial da Índia, a estação Bharatiya Antariksha, uma segunda missão a Marte e a primeira missão Venus Orbiter (VOM). Embora tudo isso possa não acontecer durante o mandato do Dr. Narayanan, a agência espacial iniciou os preparativos.

De acordo com a decisão do Comitê de Nomeações do Gabinete da União, o Dr. Narayanan assumirá o cargo de Secretário do Departamento de Espaço e Presidente da Comissão Espacial, “por um período de dois anos” a partir de 14 de janeiro de 2025.

Narayanan, que nasceu em uma família humilde de agricultores no distrito de Kanyakumari, em Tamil Nadu, traz uma vasta experiência para o cargo de presidente, tendo ingressado na agência espacial em 1984 e trabalhado em uma de suas áreas principais: a propulsão de foguetes.

De acordo com o Dr. Narayanan, aumentar a presença da Índia no espaço está no topo da sua lista de prioridades. Esta é também uma área onde as reformas do sector espacial que foram lançadas há alguns anos, abrindo-o aos intervenientes privados, desempenharão um papel vital, disse ele.

“Se olharmos para as aplicações sociais e estratégicas, temos hoje cerca de 53 satélites em órbita. Precisamos de muito mais para fins de comunicação, navegação e observação da Terra. A ISRO por si só não pode atender a este requisito. As reformas ajudarão nesta área. “Temos dado oportunidades ao setor privado e ao ecossistema de startups”, afirmou.

O Dr. Narayanan também chamou a atenção para os planos da Índia de expandir a sua participação na economia global de 2% para 10%. “Até agora não focamos muito no aspecto da economia espacial. No entanto, precisamos ter a nossa parte justa. Nossa meta é 10%”, afirmou.

Ele reiterou a importância que a ISRO atribui à colaboração com outras agências espaciais. “Na nossa fase de desenvolvimento como agência espacial, houve sim apoio. Hoje, todas as nações com capacidade espacial compreendem verdadeiramente as nossas capacidades e pontos fortes. A força respeita a força”, disse ele.

De acordo com o Dr. Narayanan, aumentar a presença da Índia no espaço está no topo da sua lista de prioridades. | Crédito da foto: arranjo especial

Narayanan nasceu, filho de C. Vanniyaperumal, um agricultor, e S. Thangammal, uma dona de casa, em Melakattuvilai, uma aldeia no distrito de Kanyakumari. Ele tem três irmãos e duas irmãs. O jovem Narayanan e seus irmãos estudaram em uma escola secundária Tamil perto de sua casa. Foi quando Narayanan estava na classe IX que sua casa teve eletricidade. Ele era o melhor da classe X em sua escola.

Dr. Narayanan é ex-aluno do Instituto Indiano de Tecnologia – Kharagpur. Ele obteve seu MTech em engenharia criogênica com primeira classificação em 1989 e um doutorado em engenharia aeroespacial em 2001.

Como especialista em propulsão de foguetes, o Dr. Narayanan realizou um trabalho importante em importantes missões e programas ISRO, incluindo tecnologia criogênica, missões à Lua (Chandrayaan 1, 2 e 3), Marte (Mangalyaan) e Aditya-L1 (para estudar o sol) . o próximo show Gaganyaan durante uma carreira de quatro décadas.

Ingressando na ISRO em 1º de fevereiro de 1984, ele inicialmente trabalhou em propulsão sólida no Centro Espacial Vikram Sarabhai (VSSC). Em 1989, mudou-se para o LPSC para trabalhar em propulsão criogênica. “Suas contribuições fizeram da Índia um dos seis países do mundo que possuem sistemas de propulsão criogênica complexos e de alto desempenho e a tornaram autossuficiente nesta área. O Roteiro de Propulsão da ISRO para os próximos 20 anos (2017-2037) também foi finalizado”, observou o LPSC. Na LPSC, sua equipe também tem trabalhado em sistemas de propulsão que utilizam tecnologias de propulsão elétrica e semi-criogênica.

Narayanan é casado com Kavitharaj NK. O casal tem uma filha, Divyaa, e um filho, Kalesh.