Vaca grávida decapitada: cinco pessoas presas

A Polícia de Uttara Kannada prendeu cinco pessoas em conexão com a decapitação de uma vaca grávida e a mutilação de seu bezerro em uma vila em Honnavar taluk, no distrito de Uttara Kannada, no domingo.

A polícia disse que Krishna Achari deixou sua vaca e seu bezerro, junto com outras vacas, para pastar em Kondadakuli, na aldeia de Salkodu, em 18 de janeiro. Quando voltou no domingo, Achari encontrou a cabeça e as pernas decepadas da vaca e o corpo mutilado do bezerro.

A polícia formou seis equipes para localizar os culpados. Cerca de 10 pessoas são suspeitas de envolvimento no caso. A polícia deteve cinco pessoas e interrogou-as.

“Encontraremos o acusado em breve”, disse o inspetor-geral da polícia de Western Range, Amit Singh. O hindu na terça-feira.