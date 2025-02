Valditara inicia uma investigação sobre o caso: “A escola é inclusiva”

“Enviei um mandato aos escritórios competentes para começar a verificação no caso de 31 escolas secundárias se recusarem a receber um garoto com sérias formas de autismo. A escola italiana é obrigada a ser inclusiva para todos os alunos sem diferenças. Não é tolerável que esses episódios ocorram no sistema educacional que deve garantir o direito à educação para cada aluno, independentemente de sua condição. Nós nos comprometemos a encontrar a solução apropriada. ” Então, Ministro da Educação e Mérito Giuseppe Valditara.

O caso é o caso de Tommaso, 15 anos e uma forma de autismo pesado que os pais decidiram dizer Corriere della Sera, não apenas para o filho ,, Isso “vê seu futuro para desaparecer”, mas “para todos os meninos que correm o risco de permanecer sem um futuro positivo que possam aspirar, apesar de todos eles”. Já em outubro, a família recorreu ao serviço de orientação escolar do município para alunos com apoio, que em novembro projetou três escolas adequadas e teoricamente disponíveis. Eles não estavam na prática, então os pais de Tommas entraram em contato com outros 28, dos quais receberam muito desperdício.

Razões? “Não temos estruturas e funcionários suficientes” e “já temos muitos caras com deficiência, não podemos cuidar de todos, mas também existem aqueles que não responderam. E as tentativas de experimentar com escolas particulares eram inúteis. “Não recebemos – o comentário dos pais – que a escola foi autorizada a escolher seus alunos. Mas e o descarte priori é exatamente o que aconteceu conosco e com muitas outras famílias“Como em Yana, o parceiro do ensino médio de Tommy, tetraplégico e déficit cognitivo, que depois de muitas ligações encontraram apenas uma escola de dança aberta para receber. Pena que ele está em uma cadeira de rodas.

“O ministro Valditar começou bem ao verificar o caso de Tommy. As etapas específicas que precisamos tomar para criar todas as áreas da vida cotidiana inclusiva são certamente Ainda precisamos de muito, precisamos de mais comprometimento de todos para garantir a participação total na vida cotidiana de visões civis, sociais, políticas, culturais e educacionais em nosso país ”. A história da história do ano rejeitou 31 escolas em Milão.

