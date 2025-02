Valentine de Foxx para não -membros tentando usar o elevador da casa: “Você foi avisado”

A mensagem dos namorados da representante Virginia Foxx (RN.C.) aos funcionários do Congresso que tentam usar os elevadores dos “membros dos membros” dos edifícios do Capitólio nem está tentando.

Foxx é conhecido por estragar Pessoal e repórteres por usar ou estar perto de elevadores apenas para membros dos edifícios do Capitólio, um aviso que transmitiu, mais uma vez, em um pedaço de papel que dizia: “As rosas são vermelhas: as violetas são azuis. Os membros dos membros são fora dos limites.

A foto do jornal, que compartilhou na sexta -feira na plataforma social X, foi combinada com a legenda “Happy Valentine’s Day”.

No final de 2023, a Foxx gritou um grupo de jornalistas para “se afastar do maldito elevador”. Quando ele entrou no elevador, ele disse: “Vá encontrar um lugar para conversar”.

O representante Byron Donalds (R-Fla.), Que estava no grupo de repórteres perto do elevador, disse: “Eu amo a Virgínia, com a Virginia Foxx, você sabe onde está”.

A Foxx também chamou um membro da equipe em 2012, depois de pegar outro assistente de condução no elevador “apenas para membros”.

“Este é um elevador ‘apenas para membros’; Você pode ler? “Segundo os relatos, o legislador pediu ao assistente naquele momento.

