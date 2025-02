Valiant One Filming Ublations: onde está o conjunto de thriller e filmado?

O filme tão aguardado Corajoso Recentemente, ele chegou às telas. Dirigido por Steve Barnett, o filme conta as lutas dos soldados enquanto eles descobrem uma situação complicada. Além da história intrigante do filme, os fãs ficaram curiosos sobre seus locais de filmagem. Então, onde Valiant e o que há de tão interessante em seus lugares de filmagem?

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre os locais de tiro do thriller de ação.

Onde está Valiant One Set?

Valiant One está ambientado na Coréia do Norte.

Siga a vida de um grupo de soldados americanos que acabam enfrentando um acidente de helicóptero. No entanto, após o acidente, eles estão presos na Coréia do Norte. Portanto, uma emocionante viagem de emoções e brigas começa enquanto a equipe tenta proteger um especialista em tecnologia e encontrar uma saída antes do início de uma guerra.

Lista de filmagens Valiant One

A equipe Valient One decidiu recriar o território difícil da Coréia do Norte em Vancouver, Colúmbia Britânica, Canadá e Bridge Studios, Burnaby, Colúmbia Britânica.

As filmagens do filme começaram em 19 de setembro de 2022 e foram concluídas em 1º de novembro de 2022.

Vancouver, Colúmbia Britânica, Canadá

Vancouver é um dos lugares de tiro mais populares, pois é orgulhosamente chamado de “Hollywood North”. Alguns dos filmes populares filmados neste lugar são Deadpool, Godzilla, Quarteto Fantástico, Fifty Shades of Grey, The X-Files e muitos outros. Valiant One escolheu Vancouver por seus surtos ao ar livre. A equipe filmou sequências de ação intensas em florestas e regiões montanhosas da cidade para fornecer o cenário perfeito para uma história de sobrevivência.

The Bridge Studios, Burnaby, British Columbia

O Bridge Studios serve como um local interior para Valiant One. Os filmes e séries populares filmados neste estudo são Deadpool 2, The Revenant, Yellowjackets e outros.