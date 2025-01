Valores pioneiros na fronteira: a compaixão encontra o Estado de Direito

A imigração ilegal e a segurança das fronteiras estão de volta às manchetes quando o Presidente Trump toma posse. Os americanos estão cansados ​​de lidar com um sistema de imigração falido e com um Congresso igualmente falido que não está disposto a consertá-lo. As eleições de Novembro reflectem a frustração dos eleitores de todo o espectro político, transcendendo as históricas linhas partidárias.

Ao considerarmos como lidar com os milhões que entraram ilegalmente no país, reflito sobre os valores pioneiros de Utah e os princípios fundadores da nossa República Constitucional. Valores como a compaixão, que nos chamam a cuidar dos outros, por vezes parecem entrar em conflito com o nosso compromisso inabalável com o Estado de direito. Se não tivermos cuidado, podemos cair num falso dilema: temos de escolher entre a compaixão e a lei. Na verdade, devemos exigir ambos.

A palavra “compaixão” é frequentemente usada incorretamente no contexto da imigração ilegal. Não é compassivo encorajar as pessoas que procuram uma vida melhor a pagar milhares de dólares aos contrabandistas que as exploram. A fraca aplicação do Estado de direito permite que os cartéis lucrem com o sofrimento humano, prendendo pessoas vulneráveis ​​em ciclos de medo e exploração.

Visitei a nossa fronteira sul várias vezes, a última delas em fevereiro de 2024. Fiquei horrorizado com o que ouvi e vi. Abdicamos completamente do controlo da nossa própria fronteira em favor dos cartéis que agora controlam quem atravessa, quando atravessa e onde atravessa, ao mesmo tempo que cobra taxas exorbitantes e pune aqueles que não podem pagar. Isto não é uma aplicação eficaz nem um tratamento humano.

As nossas políticas actuais também não protegem as vítimas do tráfico de crianças, as comunidades devastadas pelas drogas ilegais e as pessoas prejudicadas pelo roubo de identidade, todas consequências de um sistema fronteiriço falido. Por exemplo, uma estimativa 60 por cento das mulheres As crianças que atravessam a América Central sofrem abusos sexuais e muitas vezes são enviadas sozinhas com pouco mais do que um post-it com o endereço de um familiar. Estas realidades exigem melhores soluções.

A crise do fentanil é um subproduto devastador das nossas políticas fronteiriças falhadas. Em Utah, a taxa de mortalidade por opioides é 18,3 por 100.000 pessoasmas nos condados ao longo da rodovia que liga o México a Salt Lake City, aumenta para 42,7 por 100.000 habitantes. Esta epidemia é impulsionada por cartéis que exploram os nossos fracos mecanismos de aplicação da lei, inundando as comunidades com drogas mortais. Abordar a segurança das fronteiras é um passo crítico no combate a esta crise.

Se quisermos demonstrar que a compaixão e o Estado de direito são princípios compatíveis, devemos tomar três passos críticos:

Proteja a fronteira: Impedir que os cartéis explorem as vulnerabilidades humanas, trafeguem drogas e facilitem o tráfico de crianças. Isto inclui a implantação de tecnologia, o aumento de pessoal e a promoção da cooperação internacional para desmantelar as operações dos cartéis. Aplicar a lei de maneira justa e digna: Devemos exigir que aqueles que estão aqui ilegalmente e que cometeram crimes adicionais ou mostram desdém pelas nossas leis e cultura deixem o nosso país. Corrigir o sistema de imigração: Esta é talvez a tarefa mais desafiadora, mas também a mais necessária. Muitas pessoas boas querem vir para o nosso país: algumas para trabalhar, outras para viver e outras para se tornarem cidadãos. Queremos e precisamos dessas pessoas em nossa nação. A incapacidade de conectar quem procura oportunidades com um processo justo e funcional é uma das maiores deficiências do meu tempo no Congresso.

O público perdeu a confiança no governo federal para defender o estado de direito e a compaixão.

Embora a deportação seja uma ferramenta vital para a defesa do Estado de direito, deve ser exercida com a proporção adequada de compaixão. No final, a deportação em massa também pode não ser válida. É aqui que confio no povo americano, que sabe o que fazer com os valentões e os maus atores. Essas pessoas deveriam ser deportadas. Os países que permitem ou mesmo incentivam cartéis, coiotes, traficantes de seres humanos e traficantes de drogas a controlarem a fronteira devem ser responsabilizados.

Na minha última viagem à fronteira, testemunhei três homens atravessando a fronteira para os Estados Unidos e sendo detidos pelas autoridades. Num momento comovente que jamais esquecerei, um dos três se levantou e nossos olhares se encontraram. Foi apenas um momento, mas mudei-me quando vi nos seus olhos tanto a sua situação como o meu papel na tentativa de resolver esta crise humana.

Nenhuma palavra foi dita, mas o olhar dele parecia me fazer a pergunta: “Como você pode deixar isso continuar?” Foi ele quem foi algemado, mas eu senti que fui eu quem falhou.

Esse momento galvanizou meu compromisso em resolver esse problema. Há muito em jogo no custo real das vidas humanas e da dignidade humana, bem como na segurança nacional da América, para não o fazermos.

A melhor maneira de honrar os nossos valores e princípios pioneiros da nossa república constitucional é criar políticas que reflitam tanto a compaixão como o compromisso com o Estado de Direito. Só então poderemos construir um sistema que conquiste a confiança do povo americano e o respeito dos nossos vizinhos, proporcionando ao mesmo tempo resultados sustentáveis ​​que sejam justos, humanos, seguros e que promovam a liberdade e a oportunidade para todos os que desejam fazer parte da grande experiência do sonho americano.

John Curtis é o senador júnior por Utah. Anteriormente, ele serviu sete anos na Câmara dos Representantes.

