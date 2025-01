Vamos lutar por nossos impostos legítimos do centro, diz CM

O primeiro -ministro Siddaramaiah conversando com jornalistas perto do heliporto no Centro de Ciências Agrícolas JSS em Suttur, perto de Mysuru, na sexta -feira. | Crédito da foto: Ma Sriram

O primeiro -ministro Siddaramaiah disse na sexta -feira que o estado continuaria fazendo esforços para obter um papel justo no retorno dos impostos do Centro, citando suposta discriminação na alocação de fundos a Karnataka no retorno fiscal.

O governo lutaria por uma participação legítima na alocação da parte fiscal de Karnataka no centro. “Exigimos o que quer que o Estado seja elegível”, disse o primeiro -ministro.

Falando a jornalistas em Bhagamandala em Kodagu, ele disse que o centro havia virado ouvido surdo às demandas do estado. “Não digo que não esperamos nada do orçamento, que é apresentado no sábado, mas a antecipação não se concretizará”, disse ele.

O primeiro -ministro disse que o MLA, os parlamentares e os ministros mantiveram um protesto em Delhi há algum tempo, exigindo a participação do Estado em impostos. Todos nós fomos a Delhi para informar o Centro que o estado estava obtendo menos em retorno fiscal, e a alocação de fundos centrais era escassa.

Os subsídios centrais do estado estão em declínio “, disse Siddaramaiah, lançando uma diatribe contra o centro de” discriminação “em retorno fiscal.

Ele disse que as rúpias de ₹ 5.300 milhões foram anunciadas no orçamento do projeto Bhadra Superior, mas até agora uma única rupia não havia sido lançada.

O primeiro -ministro, que abriu a tão aguardada ponte de Bhagamandala, disse que o projeto foi aprovado em 2016 quando nosso governo estava no poder. Em 2017, o trabalho começou.

“O governo anterior adiou o projeto. Quando o governo do Congresso retornou ao poder no ano passado, tomamos medidas para liberar fundos e concluir o projeto ”, disse Siddaramaiah.

Para uma pergunta, o ministro principal disse que um comitê deve ser constituído após a oposição dos agricultores à medida para notificar as terras ‘C’ e ‘D’ como terras florestais. O governo tomaria medidas somente depois que o comitê apresentou seu relatório, ele prometeu.

Respondendo à oposição à proposta de arrendar o governo do governo em Kodagu, ele perguntou por que havia se opôs à proposta, já que o governo estava alugando terras para aqueles que não tinham locais ou terras.

Em resposta a uma pergunta, ele disse que as medidas estavam sendo tomadas para reduzir o conflito humano-animal. Como parte dele, a instalação das barreiras ferroviárias estava se expandindo para impedir que os elefantes entrem em salas humanas.

Siddaramaiah disse que o número de leopardos e elefantes havia subido para o estado. O conflito estava aumentando em salas humanas que estavam mais próximas das florestas.

No comitê que foi constituído para analisar as queixas de poluição no rio Cauvery, ele disse que o comitê ainda não havia apresentado seu relatório. As medidas seriam tomadas somente após a apresentação do relatório, disse o primeiro -ministro.

Anteriormente, Siddaramaiah participou de um programa em Sutur.