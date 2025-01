Van Orden ataca Roy depois que Trump apoiou Johnson nas eleições presidenciais

O deputado Derrick Van Orden (R-Wis.) foi atrás do deputado Chip Roy (R-Texas) na plataforma de mídia social X na quarta-feira por sua oposição ao presidente da Câmara Mike Johnson (R-La.) Retomando o martelo.

As lutas internas republicanas aumentaram nos últimos dias, à medida que Johnson tenta manter a presidência e o presidente eleito Trump apoia a sua decisão.

“@realDonaldTrump recebeu um mandato do povo americano em novembro. @chiproytx não. É a Primeira Agenda da América, não a Primeira Agenda de Chip Roy. Trata-se de tornar a América grande novamente, não de tornar Chip Roy grande. “O presidente Trump está lutando pela América, Chip está lutando para manter sua marca comercializável”, postou Van Orden no X.

“Aparentemente, algumas pessoas precisam entender que para ser líder é preciso primeiro aprender a seguir. Eu adoraria trabalhar com Chip, mas ele precisa entender que pode fazer parte da equipe, mas de forma alguma é o capitão. “O capitão retornará à Casa Branca em breve e seu primeiro-tenente é @SpeakerJohnson”, acrescentou.

Os comentários foram feitos depois que Roy permaneceu firme em sua oposição a outro papel de Johnson como presidente, mesmo após o endosso de Trump.

“Continuo indeciso, assim como vários dos meus colegas, porque no ano passado vimos muitas das falhas que nos preocupam e que podem limitar ou inibir a nossa capacidade de fazer avançar a agenda do presidente”, disse Roy na terça-feira no “Varney & Co.”. .” na Fox Business.

Os opositores de Johnson levantaram preocupações sobre as suas ações relacionadas com a Ucrânia e, mais recentemente, com o acordo de gastos de curto prazo que veio antes do Natal.

A corrida pela presidência está muito acirrada e Johnson não pode permitir muitos desertores em seu próprio partido.

“No momento, não acho que terei votações na sexta-feira”, disse Roy.

