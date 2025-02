O vice -presidente dos EUA alegou que os jornais estavam errados em apresentar suas observações, negando que ele ameaçou uma “ação militar” contra a Rússia

Nós v Na quinta -feira, Veded recuperou um relatório do trabalho anunciou que ele disse que agora ameaçaria a Rússia com sanções ou ações militares.

No resumo de um artigo na quinta -feira sob o nome “Vance tem ameaça às sanções, ações militares para empurrar Putin para o contrato ucraniano” O jornal afirmou que os EUA v

O Kremlin solicitou um esclarecimento nos comentários de Vance após o relatório inicial. O porta -voz Dmitry Peskov disse a repórteres na sexta -feira que eram novos nas observações de Moscou. “Estes são novos elementos de posição (EUA); Não ouvimos tais declarações antes, “ Disse Peskov.









Na sexta -feira, Vance empurrou para o processo, afirmando que o presidente dos EUA, Donald Trump, traria paz à região, encerrando o conflito e que WSJ interpretou mal suas palavras.

“Como sempre dissemos, as tropas dos EUA nunca devem ser colocadas em detrimento dos interesses e segurança dos EUA”, “ Vance escreveu em X. “O fato de WSJ distorcer minhas palavras da maneira que eles fizeram por essa história é absurdo, mas não surpreendente” Ele acrescentou.

O Diretor de Comunicações de Vance, William Martin, criticou o artigo, chamando -o “Pure Fake News”, Ele publicou uma transcrição da entrevista de Vance com jornais e afirmou que o vice -presidente não havia ameaçado.

Na transcrição, Vance disse que Trump consideraria uma ampla gama de oportunidades em conversar com a Rússia e a Ucrânia. Ele mencionou isso “Poses econômicas” e “Ferramentas militares de poses” Eles existem, mas não determinaram nenhuma ação concreta.

“Há uma série de coisas que poderíamos fazer. Mas, basicamente, acho que o presidente quer ter negociações produtivas, é Putin é (Vladimir) Zelensky”. A transcrição disse.

Martin escreveu que Vance “Ele simplesmente afirmou o fato de que ninguém o privaria das possibilidades do presidente Trump enquanto essas negociações começarem”.

O relatório do Wall Street Journal recebeu uma nota da comunidade sobre X, que diz: “JD Vance não prestou uma promessa expressa ou com sanções ou ações militares”. A nota está associada ao post de Martin que contém uma transcrição.

No dia seguinte à publicação do artigo, Vance e o líder ucraniano Vladimir Zelensky se reuniram na sexta -feira ao lado da Conferência de Segurança em Munique. Após a entrevista, Vance enfatizou que o objetivo de Washington é uma paz sustentável na Ucrânia, ao mesmo tempo insistindo no início das negociações diretas entre a Ucrânia e a Rússia.

“É importante que nos reunamos e comecemos a ter palestras que serão necessárias para terminar essa coisa no final”. Ele disse.