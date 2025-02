“A ameaça mais preocupada com a Europa não é a Rússia, não é a China, não é nenhum outro ator externo, mas uma ameaça interna, a retirada da Europa por alguns de seus valores mais básicos, valores compartilhados com os Estados Unidos da América. ” Em sua verdadeira estréia internacional, na conferência Monaco JD Dance Drib problemas no programa e no nó -chave da guerra de Moscou em Kiev é limitado ao design de um “acordo razoável entre a Rússia e a Ucrânia”.

O jovem vice -presidente dos EUA prefere escalar a cadeira e a lição da democracia ao antigo continente, Ao atacar a Europa – da imigração à liberdade de expressão à exclusão da lei extrema – minimizando o papel da desinformação russa e a defesa de Elon Musk em comparação com Greta Thunberg.

Intervenção de choque, aplaudindo apenas algumas pessoas, especialmente deputados republicanos, Mas ele congela e deixa a sala alta atordoada, onde a maior parte do presente permaneceu sem palmas. “Há um novo xerife em Washington”, estreou Frence e enfatizou que “não precisamos concordar com a administração de Trump, mas queremos discutir com você” porque “estamos no mesmo time”. No entanto, os EUA e a Europa pareciam jogar dois jogos diferentes. O representante de Trump acusou o líder europeu de abandonar suas raízes “defensores da democracia” e, em particular, para silenciar as vozes que desaprovam “escondidas por trás das más palavras da era soviética como desinformação”.

Grandes forças na UE para aliviar o conteúdo on -line e algumas restrições aplicadas na Alemanha, Suécia, no Reino Unido, mas também nos EUA, em monumentos. Também se fronteiu para abolir as eleições presidenciais na Romênia “com base em suspeitas ruins da Agência de Inteligência (russo, editor) e a enorme pressão dos países vizinhos”: “Se você acha que a democracia pode ser destruída pela publicidade digital de um país estrangeiro , então sua democracia não é desde o começo muito forte ”.

Vance não poupou críticas diretas ou organizadores da conferência Mônaco para a prevenção de partidos populistas B, não há espaço para cabos de saúde ”. Em uma entrevista à WSJ, ele foi ainda mais explícito e instou os políticos alemães a trabalharem o lado alemão da direita de Dalta e despertar a reação de Berlim Piccat contra “muito forte entrar em um país amigável no meio de uma campanha eleitoral”.

No entanto, não foi suficiente: a noite de Vance nos limites da conferência se reuniu com o líder da Alice Weidel Alternative, que já desfruta de apoio incondicional de Elon Musk.

Então, J’Accus sobre imigração, evocando um ataque à véspera do requerente de asilo de 24 anos de Munique: “Quantas vezes teremos que sofrer desses terríveis desastres antes de mudar o curso?” “Se você concedeu que tem medo de seus eleitores, não há nada para você fazer, ou se isso importa, não pode fazer nada pelo povo americano que me elegeram e pelo presidente Trump”, Brexit e outros casos também alertaram quando os eleitores votou “para líderes políticos que prometem acabar com a migração do controle”.

“Não devemos ter medo do nosso povo, mesmo que isso expressar opiniões em desacordo com sua liderança”, ele deu, citando o papa João Paulo II, “um dos campeões mais incomuns da democracia” de todos os tempos.

Finalmente, a defesa de suposta interferência no almíscar das eleições européias (que, enquanto isso, publicou o discurso de Vance com o slogan populista “Make Europe Again”): “Se a democracia americana pode sobreviver 10 anos estrigiados por Greta Thunberg, você, você, você pode sobreviver Por vários meses de Elon Musk ”, disse ele, comparando a pessoa mais rica e mais clinicamente influente do mundo, bem como o principal expoente do novo governo Trump, com o que era apenas um adolescente anos atrás.

Confuso e críticas de vários líderes europeus para sua intervenção, O ministro da Defesa Alemão Boris Pistorius é definido como “inaceitável” para comparar a democracia européia com o regime autoritário. “O que acontece na Ucrânia, Rússia e China é menos importante do que a suposta perda de liberdade de expressão na Europa? Eu discordo ”, comentou o primeiro -ministro norueguês Jonas Gahr St› Re, segundo o qual Vance “perdeu a oportunidade” por não lidar com alguns dos principais problemas de segurança hoje “. Em vez disso, um representante do alto Kaja Kallas tentou jogar água no fogo: “Tente nos atacar conosco, mas não queremos atacar Brig com nossos amigos”.

