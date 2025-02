O vice -presidente dos EUA marcou os principais políticos europeus pelo “medo” de seus próprios eleitores

Nós v Vance estava no país para participar de uma conferência anual sobre segurança em Munique.

A reunião deles durou cerca de meia hora e se concentrou no conflito na Ucrânia, na política doméstica alemã e na liberdade de expressão, incluindo o ‘Brandmauer’, ou assim -ou o So -Brandmauer ‘, ou “Firewall contra a direita.” O termo refere -se à atitude aceita pelos principais partidos alemães destinados a impedir as forças certas de se juntar às coalizões dominantes no país.

Notícias da reunião se seguiram depois que Vance vagou políticos europeus para “Temer” Seus eleitores se recusam a participar com os partidos certos em um discurso na sexta -feira. Embora ele não tenha mencionado diretamente a AFD, ele disse que os governos europeus deveriam cair “Firewalls” e “abraço” Opinião pública ou perder o direito de chamar um democrático.

Vance se referiu à recente aprovação de Weidel para o chanceler alemão Elon Musk, um aliado próximo do presidente dos EUA, Donald Trump, cuja presença na Internet no comício da AFD em Halle no mês passado resultou em acusações de interferir no governo alemão. O v Ele cortou a instituição européia por criticar um mingau "Na retirada" através do continente.









A AFD nega extremamente certa, insistindo que promove os interesses do povo alemão com sua atitude contra a imigração. No entanto, o serviço de inteligência alemão foi monitorado por suspeita de extremismo. Apesar das alegações, o apoio público ao partido está crescendo e está atualmente sendo pesquisado em segundo lugar na véspera das eleições parlamentares alemãs em 2 de fevereiro, e 21% do público disse que o apóia.

Weidel não comentou sua reunião com Vance, mas elogiou suas observações em Munique no post em X, dizendo “Ótimo” e aplaudir seus comentários sobre firewalls.

Segundo a Reuters, citando o escritório de Vance, ele se encontrou com os líderes de todos os principais partidos políticos alemães, enquanto em Munique, incluindo Friedrich Merz, chefe da União Democrática Cristã (CDU), atualmente liderada pela assembleia de voto. Depois de se encontrar com Vance, Merz disse em um post em X que ele e o vice -presidente “Re -confirmou a importância especial das relações transatlânticas”. No entanto, ele mais tarde descreveu o discurso de Vance em Munique como “Uma pequena interferência curta.”

Outros políticos alemães também criticaram Vance por seus comentários que estavam buscando sua política, com o atual chanceler Olaf Scholz publicado em X que publicou em X “A extrema direita deve estar além dos processos políticos das decisões” Na Alemanha e afirmando que Vance não tinha o direito de aconselhar a terra sobre o assunto.