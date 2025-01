Vance diz que aqueles que ‘cometeram violência’ em 6 de janeiro ‘obviamente’ não deveriam ser perdoados

O vice-presidente eleito JD Vance disse que as pessoas que “cometeram violência” em 6 de janeiro “obviamente” não deveriam ser perdoadas pelo presidente eleito Trump.

“Acho que é muito simples, olha se você protestou pacificamente no dia 6 de janeirooe o Departamento de Justiça de Merrick Garland o trataram como um membro de uma gangue, ele deveria ser perdoado”, disse Vance durante uma entrevista no “Fox News Domingo”.

“Se você cometeu violência naquele dia, obviamente não deveria ser perdoado”, continuou ele. “E há uma pequena área cinzenta ali.”

Vance disse que ele e Trump estão “muito comprometidos” com a administração equitativa da lei. Ele acrescentou que eles acreditam que houve pessoas que foram “processadas injustamente”.

“Precisamos corrigir isso”, disse Vance.

Trump há muito promete conceder clemência àqueles que invadiram o Capitólio enquanto o Congresso certificava a vitória do presidente Biden nas eleições de 2020.

Este ano marcou o quarto aniversário dos manifestantes que invadiram o Capitólio depois de deixarem o comício Eclipse de Trump em Washington.

A ideia de Trump e Vance de perdoar os réus de 6 de janeiro tornou-se uma medida controversa, com membros do Congresso se manifestando por volta do aniversário.

Vance também sugeriu outros planos de Trump para seu primeiro dia na Casa Branca, incluindo a execução de seus planos de deportação em massa.

