Vance diz que os preços da gasolina e dos alimentos ‘vão cair’, mas ‘vai demorar um pouco’

O vice-presidente JD Vance disse que os preços começarão a cair, mas isso pode não acontecer imediatamente em uma entrevista no programa “Face the Nation with Margaret Brennan” da CBS News.

“Os preços vão cair, mas vai demorar um pouco”, disse Vance a Brennan em entrevista transmitida no domingo. “O presidente é presidente há cinco dias. “Acho que nesses cinco dias ele realizou mais do que Joe Biden realizou em quatro anos.”

“Tem sido um ritmo de atividade incrivelmente vertiginoso. Vamos trabalhar com o Congresso. “É claro que teremos mais ordens executivas”, disse ele.

Brennan observou que o presidente Trump e Vance fizeram campanha para reduzir os preços dos alimentos para os americanos. Quando questionado sobre quais das ordens executivas que Trump assinou ao assumir o cargo abordam os preços, Vance disse que várias “já fizeram com que os empregos começassem a regressar ao nosso país, o que é uma parte crítica da redução dos preços”.

“Mais investimento de capital e mais criação de emprego na nossa economia é uma das coisas que irá reduzir os preços para todos os consumidores, mas também irá aumentar os salários para que as pessoas possam comprar as coisas de que necessitam”, continuou ele.

Abordar os preços da energia, disse Vance, também ajudará a reduzir os custos diários.

“Donald Trump já tomou várias medidas executivas que irão baixar os preços da energia, e penso que isso significa que os consumidores verão preços mais baixos na bomba e no supermercado, mas isso vai demorar um pouco. ” disse. “Roma não foi construída em um dia.”

Trump assinou 26 ordens executivas ao assumir o cargo na semana passada, abordando questões que vão desde imigração a gênero e política de DEI até a proibição do TikTok. Ele também revogou 78 ações executivas de Biden, muitas das quais abordavam iniciativas para enfrentar as mudanças climáticas.

