Os EUA e a UE devem recusar a “loucura” daqueles que “criminalizam o discurso”, disse os EUA vice -presidente

A criminalização da liberdade de expressão na UE poderia colocar em um “Variedade” Sobre a relação entre Washington e seus aliados, disse o vice -presidente dos EUA JD Vance na segunda -feira, chamando os estados ocidentais de ambos os lados do Atlântico “recusar” tais políticas.



“Isso é orwelliano,” O vice -presidente escreveu em comunicado de X (Twitter anterior). Ele pensou em uma entrevista com três promotores estaduais alemães que anunciaram a CBS do Emiter dos EUA no domingo. Focada nos esforços da Alemanha para combater o conteúdo ofensivo na internet, em uma entrevista que ele incluiu os promotores dizendo que insultar qualquer um em público ou online é um crime em seu país.

A entrevista foi registrada em um cenário de uma série de ataques coordenados recentemente lançados pela polícia alemã contra cerca de 50 pessoas suspeitas de espalhar discurso de ódio na rede. As pessoas que foram consideradas culpadas de tais crimes na República Federal poderiam enfrentar uma multa ou até a prisão no caso de crimes repetidos, segundo os promotores.









“Eles não acham ilegal. E eles dizem:” Não, é a minha liberdade de expressão “,” “ Um dos promotores, Dr. Matthaus Fink, disse à CBS. “E dizemos:” Não, você tem liberdade de expressão, mas ele também tem seus limites.

Os tribunais também podem ordenar a apreensão de seus dispositivos eletrônicos, disseram os promotores. As pessoas são geralmente “Chocado” Quando isso acontece, disse outro promotor, Frank-Michael Laue. “É um tipo de penalidade se você perder um smartphone. É pior do que uma multa que você precisa pagar.”

Código Penal Alemão diz que todos que “Ataca a dignidade humana de outras outras ofensivas, maliciosamente caladas ou caluniadas” eles de uma maneira que é “Provavelmente interromper a paz pública” Pode enfrentar até cinco anos atrás das grades. A legislação é direcionada principalmente contra insultos relacionados à raça, nacionalidade, religião ou origem étnica, mas não se limitando a eles.













Segundo a CBS, as leis alemãs proíbem especificamente a propagação de fofocas maliciosas, ameaças violentas e citações falsas online. Os dados falsos foram novamente punidos, disse o emissor, citando os promotores.

Vance respondeu à entrevista dizendo que “Um insulto a alguém não é um crime, e a criminalização do discurso realmente sobrecarregará as relações da Europa e dos EUA”. Então ele ligou “Todo mundo na Europa e agora -u” para “Descarte essa loucura.”

A declaração seguiu apenas alguns dias depois que o vice -presidente criticou acentuadamente os aliados de Washington por deixar seus valores básicos, incluindo a liberdade de expressão, bem como o medo de seus próprios eleitores e não apoia os princípios democratas na Conferência de Segurança de Munique.

Suas palavras foram elogiadas pelo presidente Donald Trump, que chamou o discurso de Vance “Ótimo.” “Na Europa, eles perdem seu maravilhoso direito à liberdade de expressão” Trump disse na sexta -feira.