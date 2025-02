O vice -presidente dos EUA não disse que a China ou a Rússia não são o desafio mais sério para o continente, mas sua retirada de valores fundamentais

A Europa enfrenta a maior ameaça por dentro, não forças estrangeiras, disse -nos v

Vance disse na sexta -feira em uma conferência de segurança em Munique que, embora Washington estivesse preocupado com a questão de um acordo razoável entre a Rússia e a Ucrânia, a Europa tem maiores problemas.

”A ameaça que mais me preocupo com a Europa não é a Rússia, não é a China, não é outro ator externo,“Ele disse, acrescentando “O que me preocupo é a ameaça de dentro.”









Vance mencionou um ex -alto funcionário da União Europeia que foi à TV para animar a decisão do Tribunal Constitucional Romeno de cancelar a primeira rodada de votação nas eleições presidenciais de dezembro de 2024. Vance sugeriu que o veredicto era politicamente motivado e feito porque as coisas não eram “Vá para o plano” Na nação da UE.

Vice -presidente também expressou a crença de que “Podemos chegar a um acordo razoável entre a Rússia e a Ucrânia”. Ele enfatizou isso “É importante nos próximos anos aumentar a Europa de uma maneira grande para garantir sua própria defesa”.