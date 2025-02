Vance of Vance “Esqueceu os valores comuns” na Europa. Coloque com Berlim no AFD

Agência ANSA Agência ANSA Conferência Mônaco está em andamento, Trump anuncia entrevistas sobre a Ucrânia – Notícias – ANSA.it TYCOON: “Kyiv estará na mesa de negociações. Eu gostaria de voltar para G8 ‘. Putin quer que o presidente dos EUA congelasse em breve. Vance: “Tropas americanas na Ucrânia se Moscou não estiver de boa fé” (ANSA)

Vance: “Seremos capazes de alcançar um entendimento adequado entre a Rússia e a Ucrânia”



“Podemos chegar a um acordo razoável entre a Rússia e a Ucrânia”. O vice -presidente de JD dos Estados Unidos disse na Conferência de Segurança de Munique.

Vance: “Estou interessado na remoção da UE de valores comuns”



“A ameaça que a maioria me preocupa com a Europa não é a Rússia, não é a China, não é outro ator externo; O que me preocupa é a ameaça de dentro, a remoção da Europa de alguns de seus valores básicos, compartilhada com os Estados Unidos da Americana ”. O vice -presidente de JD dos Estados Unidos disse na Conferência de Segurança de Munique.

Vídeo Vance: “Na Europa é a liberdade de expressão em retirada”

Von der Leyen: “Kyiv deve negociar da posição de força”



“Os ucranianos, como nós, estão mais interessados ​​em ver uma paz justa e duradoura. Certamente, as condições sob as quais todas as partes determinam as armas podem decidir da força da força. Isso foi afirmado pelo presidente da Comissão Ursula von der Leyen no ponto de imprensa no fórum da CSA Transatlantic, organizado nos arredores da Conferência de Mônaco.

Verde: Afinal, conversas com Moscou -todas as posições certas



A Ucrânia só conversará com a Rússia se Washington, Kiev e os aliados europeus alcançarão uma posição comum. O presidente ucraniano Volodymyr Zelsky, em Munique, disse isso. “Estamos prontos para qualquer entrevista com a América e nossos aliados. Se respostas específicas para nossos pedidos específicos nos fornecerem uma compreensão comum de um Putin perigoso, estaremos prontos para conversar com nossa posição uniforme com os russos ”, disse Salensky.

Diâmetro, em Monaco Session of Kellogg -zeky -yermak



Há uma reunião entre um correspondente especial Donald Trump para a Rússia e a Ucrânia, Keith Kellogg, o presidente ucraniano Volodymyr Zlen e o chefe do Gabinete Presidencial em Kiev Andria Yermak. RBC-Kraine relata isso.

Kremlin: “Tropas americanas na Ucrânia? Espere por uma explicação ‘



Moscou está esperando por uma “explicação” nos EUA nos próximos contatos sobre o que foi declarado pelo vice -presidente da JD Vance, que em entrevista ao Wall Street Journal não descartou os enviando tropas para os ucranianos, a menos que a Rússia negociasse em um bom anel de casamento. O porta -voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que foi uma declaração que “não foi feita anteriormente” e, portanto, a Rússia espera uma “explicação adicional” nos próximos contatos. As agências russas relatam isso.

Vance: “UE, é claro, envolvido nas negociações de paz”



A Europa deve “aparentemente” envolver -se em qualquer negociação de paz na Ucrânia: o vice -presidente dos EUA JD Vance, presente na Conferência de Segurança de Munique, diz isso.

Média, Kyiv completa um contrato de texto com os EUA em uma rara terre



O governo ucraniano se concentrou no projeto de acordo para garantir a adesão dos Estados Unidos a suas raras reservas de Terre e a enviou a autoridades americanas. Relatórios de mídia ucranianos. Agora ele espera a resposta dos EUA. O acordo foi discutido na quarta -feira pelos presidentes Volodymyr Zlensky e Donald Trump e, de acordo com o New York Post nos últimos dias, a Ucrânia concordou que os Estados Unidos fornecerão países raros por US $ 500 bilhões como pagamento pela assistência militar em Washington.

Moscou: “Não somos convidados para a conferência Mônaco”



“A Rússia não foi convidada para a Conferência Mônaco” e, portanto, “representantes do Ministério das Relações Exteriores ou de outros órgãos não participarão”, disse Maria Zakharova, porta -voz da Diplomacia Russa, Maria Zakharova, citada por Tass.

Cremlin nega o ataque ao Chernobyl, a provocação “Kyiv” ”



O porta -voz da Cemlin, Dmitry Peskov, negou que a usina nuclear de Chernobyl na Ucrânia tenha sido atingida em um ataque de bomba russo e disse que foi uma “provocação” de Kiev. Ria Novosti relata isso.

Diâmetro, adiou a nomeação de Vance -Zeky às 16h



A reunião entre o líder ucraniano Volodymyr Zlensky e o vice -presidente americano JD Vance na Conferência Mônaco foi adiado até 16:00. De acordo com uma fonte de delegação ucraniana, o motivo seria a aprovação do memorando de parceria entre a Ucrânia e os Estados Unidos.

GB: ‘Ucrânia está em uma jornada irreversível para a OTAN



A Ucrânia está na “jornada irreversível” em direção à OTAN, como os Aliados concordaram na cúpula de Washington no ano passado. O primeiro -ministro britânico Keir Starmer disse isso durante uma ligação telefônica com o presidente ucraniano Volodymyr Zlensky. O primeiro -ministro também repetiu “apoio específico” Kiev “pelo tempo necessário”.

Espanha: “Epílogo na Ucrânia só pode atacar uma recompensa”



A UE não pode pagar pelo epílogo da guerra “injusta” na Ucrânia “para todos”, seja “guerras de salários agressivos” e que com a guerra agressiva “pode ​​ser bem -sucedida”: é isso que apoiou o ministro das Relações Exteriores da Espanha, José Manuel Albares , em uma entrevista concedida ao RTVE. “Nesse caso, o mundo seria mais instável e ninguém poderia se sentir seguro da possibilidade de que um de seu vizinho mais forte não queira exigir parte de seu território”, acrescentou Albars, segundo o qual “o trabalho espanhol entra na direção da direção da prevenção mundial com ameaças, e isso é principalmente para garantir que europeu, espanhol e espanhol sejam protegidos ”.

No que diz respeito às iniciativas do presidente dos EUA, Donald Trump, o ministro espanhol acredita que “paz da paz, rindo da paz, criada por trás da Ucrânia e da União Européia, não garante que alguém não seja apenas uma paz e pior, não garante paz permanente .

O gás abre abaixo de 50 euros com hipóteses de paz na Ucrânia



O rastreamento começa ao custo do gás que cai abaixo de 50 euros. Os operadores analisam positivamente as negociações de paz entre a Ucrânia e a Rússia. Os movimentos da UE para armazenamento e teto também estão abaixo do centro das atenções. Em Amsterdã, os preços caíram 2,8%, para 49,90 euros por megawattor.

Verde: “Drone russo no envelope da raça de Chernobyl”



O ataque russo com uma “cabeça altamente explosiva” foi atingida por uma usina nuclear em Chernobyl na noite passada ou uma estrutura de aço e cimento enorme coberta pelo reator n.

Ele enfatizou que o sarcófago afetado “protege o mundo da radiação do reator n. 4 da usina nuclear destruída em Chernobyl”.

“A Ucrânia criou essa proteção junto com outros países europeus e o mundo junto com a América – com todos aqueles que querem segurança real para as pessoas – ele se lembrou – hoje a Rússia é o único estado do mundo a atacar essas estruturas, protegendo o território do nuclear usinas de energia e realizam hostilidade sem considerar as consequências.

A usina nuclear do sarcófago em Chernobyl “foi danificada por esse drone. O fogo foi desligado. O nível de radiação não aumentou e é constantemente monitorado. De acordo com as primeiras estimativas, os danos à estrutura da proteção de refúgio são enormes ”.

Organizadores da Conferência de Segurança: “Nenhuma delegação russa em Munique”



Os organizadores afirmam que não há delegação russa na Conferência de Segurança de Munique. Ontem à noite, o presidente dos Estados Unidos disse que Trump disse que hoje haveria conversas entre autoridades americanas, russas e ucranianas em Munique. Ontem, Kiev rejeitou contatos com os russos hoje, e a BBC acrescenta que é improvável que o governo alemão tenha dado um visto aos russos.

Vance: “Tropas americanas na Ucrânia se Putin não estiver de boa fé”



Os EUA atingirão Moscou com multas e eventos potencialmente militares se o presidente russo Vladimir Putin não aceitar um acordo de paz com o ucraniano, que garante a independência de Kiev a longo prazo: disse o vice -presidente JD Vance no Wall Street Journal. Vance disse que a possibilidade de nos enviar tropas para a Ucrânia, se Moscou não negociar de boa fé, permanece “na mesa”. A Ucrânia deve ter “independência soberana”, acrescentou. WSJ observa que Vance usou um “tom muito mais difícil” do que o ministro da Defesa Pete Hegseth, que sugeriu que os EUA não participassem de forças.

