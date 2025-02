Vance oferece uma defesa histórica da liberdade de expressão na Europa

Em “Hillbilly Elycy: uma memória de uma família e cultura em crise “,JD Vance escreveu: “Não acredito em epifanias. Eu não acredito em momentos transformadores, já que a transformação é mais difícil do que um momento.

Apesar desse ponto profundo, em 14 de fevereiro, Vance descobriu esse momento transformador.

Falando aos líderes europeus na Conferência de Segurança de Munique, ele surpreendeu seu público ao confrontá -los por seus ataques contra a liberdade de expressão no Ocidente.

Para a comunidade de liberdade de expressão, era realmente a igreja, nada menos que o famoso discurso de cortina de ferro, no qual Churchill ousou enfrentar os perigos existenciais do comunismo.

Aproximadamente 80 anos após o discurso de Churchill, Vance chamou nossos aliados a não explicar a crescente ameaça de países como a Rússia ou a China, mas de si mesmos. Para um público claramente surpreso, Vance declarou que não estava preocupado com os “atores externos”, mas “a ameaça da aposentadoria da Europa de alguns de seus valores mais fundamentais, valores compartilhados com os Estados Unidos da América”.

Vance então retirou a cortina sobre as políticas da censura e o discurso anti-liberdade da União Europeia e aliados próximos que variam do Reino Unido à Suécia. Ele também puniu um dos mais veementemente anti-livros da Europa, Thierry Breton, que dirigiu os esforços da UE para controlar a fala com medidas draconianas sob a infame lei dos serviços digitais.

Vance gritou a hipocrisia dessas nações pedindo assistência militar cada vez maior “em nome de nossos valores democráticos compartilhados” mesmo quando a liberdade de expressão evisce, o mesmo direito que uma vez definiu a civilização ocidental.

O ponto era esmagador.

Antes de nos comprometer com a defesa da Europa, ele argumentou, devemos concordar com o que estamos defendendo. Essas nações européias estão apagando as mesmas distinções entre nós e nossos adversários.

No meu recente livroDiscuti muitos dos exemplos citados pelo vice -presidente. Um dos mais revelados veio do Canadá no ano passado, quando o governo do primeiro -ministro Justin Trudeau bloqueou temporariamente a cidadania da dissidente russa Maria Kartasheva. O motivo era que ele tinha uma condenação (após um julgamento na ausência) na Rússia por condenar a guerra ucraniana. O governo canadense declarou que a condenação de Kartasheva na Rússia está alinhada com um crime do Código Penal relacionado a informações falsas no Canadá.

Em outras palavras, seu uso da liberdade de expressão pode ser processado no Canadá sob sua seção abusiva 372 (1) do Código Penal, punindo o discurso considerado “transmitir (ing) informações falsas com a intenção de alarmantes ou ferir alguém”.

Vance durou apenas para uma fração do Horrible Parade, da Grã -Bretanha prendeu pessoas por orações silenciosas perto de clínicas de aborto à Suécia, processando um manifestante religioso que queimou um Alcorão, com o juiz Göran Lundahl insistindo queA liberdade de expressão não constitui um “passe livre para fazer ou dizer algo”. Aparentemente, ele não inclui atos uma vez chamados blasfêmia ou religião insultuosa.

Vance também zombou da premissa subjacente às repressões da fala para combater a “desinformação”, observando que essas medidas constituem uma ameaça muito maior para os cidadãos no Ocidente do que qualquer ameaça externa. Ele teve a coragem de dizer o que há há muito tempo na restrição do discurso para combater a influência estrangeira: “Se sua democracia pode ser destruída com algumas centenas de milhares de dólares em publicidade digital de um país estrangeiro, então não era muito forte para começar com com “.

Talvez a maior declaração de mais pronunciada por um líder americano desde John F. Kennedy na Alemanha declarou “Eu sou um Berliner“Ele acrescentou:” Se você está concorrendo por medo de seus próprios eleitores, não há nada que os Estados Unidos possam fazer por você. Tampouco, há nada que você possa fazer pelo povo americano que me escolheu e escolheu o presidente Trump “?”

A reação dos diplomatas europeus ficou surpresa. Poucos até ofereceram os aplausos usuais educados. Por outro lado, as fileiras de líderes presumidos olhavam diretamente para o mesmo nível de nojo, como se Vance fosse a segunda vinda do visogógrafo que ameaçava a paz de Pax Roman ou Romand.

Em um único discurso, Vance quebrou a hipocrisia dos Aliados que uma defesa do Ocidente solicitou enquanto abandonava os valores ocidentais. Eles não gostaram, e muitos na imprensa americanaunidoAo descartar seu discurso.

Foi chamado “Bola de demolição“Para mencionar o movimento da fala anti-liberdade que a Europa varreu. Um funcionário alemão declarou” tudo isso é tão louco e preocupante. “Este é um diplomata de uma nação queLiberdade de expressão raladaPor décadas, a ponto de prender as pessoas sobre suas ligações.

Obviamente, nossas próprias vozes de discurso anti-liberdade também estavam presentes. Político citou um “ex -membro do pessoal democrata da Câmara dos Deputados”, que bravamente atacou Vance anonimamente: “Ele ficou horrorizado … Ele estava culpando a vítima. O que foi isso? Era isso? Ele tinha a boca aberta em um sala cheia de pessoas com a boca aberta.

Não, não foi ruim. Foi glorioso.

Depois que Elon Musk comprou o Twitter com a promessa de desmontar o sistema de censura da empresa, a ex -secretária de Estado Hillary Clinton recorreu à UE, pedindo que ele usasse sua lei de serviços digitais para forçar a censura de seus companheiros de cidadãos americanos. Isso não deixou muitas pessoas Agas. Mas a defesa de liberdade de expressão de Vance é considerada uma indignação impressionante.

Em “Hillbilly Elegh”, Vance explicou sua falta de fé nos tempos transformadores.

“Vi muitas pessoas inundadas com um desejo genuíno de mudar, apenas para perder a paciência quando perceberam o quão difícil é realmente mudar”, escreveu ele.

E não há “desejo genuíno de mudar” na Europa. O apetite pela censura agora é insaciável e a liberdade de expressão está em uma queda livre.

No meio desta repressão, Vance falou em uma voz por excelência. Estava claro, honesto e sem medo. Não houve reivindicações ou evasão. Foi um discurso sobre quem somos como nação e os valores que ainda nos definem, e não definem mais nossos aliados.

Eles viram isso como um caipira virtual, uma semente de beeer americana que não entende os valores transnacionais.

Para o resto de nós, era uma verdadeira elegia, parcialidade e parte libertadora.

Bravo, Sr. Vice -Presidente, Bravo.

Jonathan Turley é o professor de interesse público de Shapiro na Universidade George Washington e autor de “A direita indispensável: liberdade de expressão em uma era de raiva. “

Fonte