Vance para fazer a primeira viagem estrangeira à França, Alemanha

O vice -presidente Vance viajará para a Europa na próxima semana para sua primeira viagem ao exterior da inauguração, confirmou um vice -presidente de porta -voz da colina.

Vance viajará para a Cúpula de Ação de Inteligência Artificial (AI) na França e na Conferência de Segurança de Munique na Alemanha, o Washington PostPrimeiro relatado.

A cúpula de ação da IA, que é executada de 10 a 11 de fevereiro, ocorrerá no Grand Palais em Paris. A participação de Vance na cúpula ocorre quando a concorrência entre os Estados Unidos e a China aqueceu com o desenvolvimento da IA ​​em meio ao aumento da startup do Depseek da China na semana passada.

O presidente Trump se reuniu na sexta -feira com o CEO do poder de Chipas Nvidia e, segundo relatos, está refletindo sobre as exportações de chips na China. Trump também anunciou um novo projeto para investir até US $ 500 bilhões na construção da infraestrutura necessária para a IA. Ele disse que usará sua declaração de emergência energética para aprovar plantas elétricas para os centros de IA.

Vance viajará para a Alemanha para a Conferência de Segurança de Munique, que ocorre de 14 a 16 de fevereiro e se concentra nos desafios de segurança global, mesmo em questões como democracia e segurança climática.

O ex -vice -presidente Harris viajou para a reunião anual no ano passado, onde fez um discurso. Ele também se encontrou com líderes estrangeiros para discutir situações na época na Ucrânia e no Oriente Médio.

Trump não anunciou sua primeira viagem ao exterior como presidente.

