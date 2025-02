10:00

O ataque russo com uma “cabeça altamente explosiva” foi atingida por uma usina nuclear em Chernobyl na noite passada ou uma estrutura de aço e cimento enorme coberta pelo reator n.

Ele enfatizou que o sarcófago afetado “protege o mundo da radiação do reator n. 4 da usina nuclear destruída em Chernobyl”.

“A Ucrânia criou essa proteção junto com outros países europeus e o mundo junto com a América – com todos aqueles que querem segurança real para as pessoas – ele se lembrou – hoje a Rússia é o único estado do mundo a atacar essas estruturas, protegendo o território do nuclear usinas de energia e realizam hostilidade sem considerar as consequências.

A usina nuclear do sarcófago em Chernobyl “foi danificada por esse drone. O fogo foi desligado. O nível de radiação não aumentou e é constantemente monitorado. De acordo com as primeiras estimativas, os danos à estrutura da proteção de refúgio são enormes ”.