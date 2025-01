Várias embaixadas atacaram os manifestantes no Congo

Várias embaixadas, incluindo as ambolências de Ruanda, foram atacadas por manifestantes em Kinshasa. Fontes diplomáticas dizem isso.

Dependendo do que foi aprendido, vários incêndios foram estabelecidos na área em frente à embaixada dos EUA. A embaixada francesa foi atacada e vandalizada por belga. Ele também acrescentou escritórios de Uganda, Ruanda e Quênia. O ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Noël Barrot, chamou os ataques “inadmissíveis”: “A embaixada francesa em Kinshasa foi atacada nesta manhã manifestantes que causaram um incêndio que agora estava sob controle. A segurança de nossos funcionários e nossos cidadãos ”, escreveu o chefe de diplomacia francesa em X.

O ministro das Relações Exteriores Antonio Tajani teve hoje uma entrevista por telefone com o embaixador da Itália em Kinshasa para descobrir o estado de compatriotas presentes no Congo. Em Kinshasa – relatando uma observação de Farnesina – uma rápida deterioração no norte do Kivo criou uma forte onda de protestos que foram contra os embaixadores de alguns países: a embaixada italiana não estava envolvida. A sede em Kinshasa está em constante contato com compatriotas no país. Os italianos permaneceram em Goma aos 15 anos, principalmente religiosos, cooperando e habituais.

Na República Democrática – lembra a observação de Farnesina – há distúrbios em Goma, após a entrada do Milici M23 e os protestos e ataques a algumas embaixadas na Kinshase. A embaixada da Itália em Kinshasa está em constante contato com compatriotas no país e, paralelamente, nossa embaixada foi ativada em Kampala, responsável por Ruanda, se necessário, as intervenções são necessárias para ajudar no exterior. Alguns compatriotas já vieram para Ruanda. Em particular, enfatiza o comunicado de imprensa – o caso de Marco Rigoldi foi resolvido positivamente, que chegou com sua esposa grávida de Kigali depois que a partida seguiu a embaixada em Kinshas, ​​unidade de crise e embaixada em Kampala.

O laboratório do Ebola em Goma, a República Democrática do Congo, está ameaçado por uma luta que ficou chateada pelos dias, e isso levou ao caos depois que os insurgentes apoiaram o controle de Ruanda sobre a cidade, causando dezenas. Morte: É um alarme lançado por uma Cruz Vermelha.

