Vários civis mortos na Nigéria por um ataque aéreo militar destinado a rebeldes, dizem as autoridades

Ataques aéreos do governo destinados a rebeldes em A noroeste da Nigéria Após um ataque contra uma divisão policial matou vários civis, disseram as autoridades na segunda -feira.

A Força Aérea da Nigéria não revelou o número de civis mortos na área de Safana, no estado de Katsina, mas a porta -voz Olusola Akoyboyboyewa disse em comunicado que uma investigação estava sendo realizada para verificar as vítimas.

Akinboyewa descreveu os relatos de vítimas civis como “profundamente preocupante” e disse que a Força Aérea realizou a greve em resposta a um ataque rebelde contra uma divisão policial.

A Anistia Internacional disse que pelo menos 10 pessoas foram mortas no ataque aéreo em comunicado no domingo. O grupo de direitos descreveu o ataque aéreo como o último de uma série de violações dos direitos humanos do Exército da Nigéria e instou o governo a realizar uma investigação independente.

Foi a segunda vez este ano que um ataque aéreo militar matou civis na perturbadora região noroeste da Nigéria.

Em janeiro, um ataque aéreo militar nigeriano destinado a grupos armados no estado de Zamfara Ele por engano matou vários civis Trabalhando em roupas de segurança comunitária.

O exército da Nigéria costuma realizar ataques aéreos para combater extremistas que eles têm desestabilizou o norte do país. Os ataques aéreos matam cerca de 400 civis desde 2017, de acordo com a empresa de pesquisa de inteligência da SBM com sede em Lagos.

Em dezembro de 2023, mais de 80 civis foram mortos por engano durante uma reunião religiosa No estado do norte de Kaduna. Em maio de 2024, disse o exército nigeriano Dois de sua equipe Ele enfrentaria uma corte marcial para os assassinatos. No entanto, ele nunca publicou as conclusões da investigação, continuando a tendência de que os grupos de direitos criticaram como falta de transparência.