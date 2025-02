Vasan diz que o governo da TN está sendo dado à política com o centro da NEP

O governo da DMK deve parar de desfrutar da política da Política Nacional de Educação (NEP) com o centro do maior interesse dos estudantes, disse Tamil Maanila Congress, GK Vasan, no domingo, 23 de fevereiro de 2025).

Falando ao povo da mídia, ele disse que os líderes da DMK deram a impressão de que eram os únicos protetores tâmeis e tamile. “Está errado. O DMK é realmente enganoso e transformando o problema.

Muitos líderes haviam contribuído com seu poder para a causa de Tamil e Tamiles em todo o mundo na vida pública. O DMK deve parar de aparecer e agir de maneira prática, disse ele.

Numa época em que os líderes da DMK disseram que não permitiriam a fórmula de três idiomas a qualquer custo em Tamil Nadu, eles cometeram um grande erro. “Quando eles não querem que os alunos do estado tomem o terceiro idioma, como os outros (sem tamiles) poderiam levar o terceiro idioma (Tamil) aqui, perguntou Vasan.