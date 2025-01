Vaticano alerta de ‘Shadow of Mal’ em Ai

Saint vê cautela contra o risco de tecnologia avançada, incluindo desinformação e problemas éticos, e exige regulamentação global

O Centro Global do Catolicismo anunciou um grande aviso sobre os perigos da tecnologia de inteligência artificial, alertando que seu abuso pode desestabilizar a sociedade e pedir seu desenvolvimento responsável.

No documento publicado intitulado Antiqua e Nova, o Vaticano examina a relação entre inteligência humana e de máquina, alertando que um conteúdo digital enganoso poderia “Gradualmente mina os fundamentos da sociedade”.

Existe uma preocupação expressa com a capacidade dos sistemas avançados de gerar mídias manipuladas que se assemelham à realidade. O documento alerta que a desinformação, mesmo quando eles estão se expandindo sem querer, podem incentivar a polarização política e a agitação social. “Esta questão requer regulamentação cuidadosa, como desinformação-através de A e controlada ou influência na mídia que se espalhou sem problemas”, “” É alegado.

O texto também reconhece os benefícios do progresso tecnológico, mas alerta sobre riscos éticos. “Quando usados ​​de maneiras que respeitam a dignidade humana e promovem o benefício de indivíduos e comunidades, eles podem contribuir positivamente para a vocação humana. No entanto, como em todas as áreas em que as pessoas são convidadas a tomar decisões, a sombra do mal está aqui “,” “ Leituras antigas e novas.













O Vaticano também convidou governos e organizações internacionais para implementar medidas de proteção contra abuso de tecnologia, acrescentando que deve servir a humanidade e não substituir a inteligência humana.

O Papa Francisco já havia expressado preocupação com esses eventos. Na mensagem do Fórum Econômico Mundial em Davos, ele alertou que os sistemas automatizados podem ser piores “A crise da verdade” criando conteúdo que não pode ser distinguido do material criado pelo homem. A IA tem sido um tema quente em Davos este ano, e muitas empresas tecnológicas promovem seus produtos para o fórum.

Além da desinformação, Antiqua e Nova lida com implicações éticas em setores como trabalho, saúde e educação. Ele também enfatiza os perigos que eles representam na guerra, especialmente o desenvolvimento de armas automatizadas. O documento enfatiza que as decisões sobre vida e morte nunca devem ser deixadas para as máquinas.