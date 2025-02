Vaticano diz que o papa Francisco está em estado crítico

Em uma semana, que foi hospitalizada em uma semana com uma complexa infecção no sangue, ele também recebeu exames de sangue depois que os testes mostraram uma condição associada à anemia, disse o Vaticano em atualizações tardias.

“O Santo Padre ainda está acordado e passou um dia na poltrona, embora com mais dor do que ontem. Atualmente, a previsão é reservada”, afirmou o comunicado.

Anteriormente, os médicos disseram que Francis lutou com a inflamação dos pulmões e uma infecção respiratória complexa para os médicos dizer que permanecem toque e irem hospitalizar pelo menos mais uma semana.

O Vaticano foi usado com suas celebrações sagradas sem papa no sábado.

Em breve, atualizações anteriores no sábado, o Vaticano disse que Francis dormiu bem a noite.

Mas os médicos alertaram que a principal ameaça para o Franje seria o começo da sepse, uma infecção grave de sangue que pode aparecer como uma complicação da pneumonia. Não havia evidências de sepse desde sexta -feira, e Francis respondeu a diferentes drogas que ele tomou, em sua primeira atualização detalhada, ele citou o papa.

Papa Francis. Foto: Reuters

Notícias de hoje em 90 segundos – 22 de fevereiro

“Não do perigo”, disse seu médico pessoal, Dr. Luigi Carbon. “Assim como todos os pacientes frágeis dizem que estão sempre na escala dourada: em outras palavras, é preciso muito pouco para ficar desequilibrado”.

Francis, que tem uma doença pulmonar crônica, foi admitida no Hospital Gemelli 14.

Os médicos diagnosticaram primeiro um vírus complexo, a via respiratória bacteriana e fúngica e, em seguida, o início da pneumonia nos dois pulmões. Eles prescreveram um “férias absolutas” e uma combinação de cortisões e antibióticos, juntamente com oxigênio adicional quando ele precisa.

Carbone, que é organizado pela Massimiliano Medical Medicine, organizado para ele no Vaticano, insistiu que ele estava insistindo no Vaticano trabalhar, mesmo depois de estar doente “por causa de obrigações institucionais e privadas”. Ele foi esgotado para um cardiologista e um especialista contagioso ao lado de sua equipe médica pessoal antes de ser hospitalizado.

O Dr. Sergio Alfieri, chefe de medicina e hospital de Roma, disse que a maior ameaça a Francisco era que alguns germes encontrados atualmente em seu sistema respiratório, causando sepse. A sepse pode levar à falha e à morte dos órgãos.

“Sepse, com seus problemas respiratórios e sua idade, seria realmente difícil sair”, disse Alfieri na conferência de reuniões em Gemelli. “Inglês diz” Knock on Wood “, dizemos ‘tocando o ferro’. Todo mundo toca o que eles querem “, disse ele enquanto foi inserido no microfone. “Mas é um risco real nesses casos: que esses germes se movem para a corrente sanguínea”.

“Ele sabe que está em perigo”, acrescentou o Dr. Alfieri. “E ele nos disse para transmitir isso.”

Enquanto isso, diáconos, reunidos no Vaticano para seu fim de semana especial no Jubileu. Francis ficou doente no início do ano sagrado, uma vez – a cada trimestre da celebração do catolicismo do século. Neste fim de semana, Francis deveria celebrar o diácono, o ministério na igreja precedido pela regularidade no sacerdócio.

Em seu lugar, o organizador do ano sagrado comemorará na missa de domingo, disse o Vaticano. E no segundo fim de semana consecutivo, Francis deve pular sua tradicional bênção de domingo, que ele poderia entregar de Gemelli se estivesse nele.

“Olha, mesmo que ele não esteja (fisicamente) aqui, sabemos que ele está aqui”, Luis Arnaldo Lopez Quindongo, Pertorico, Porto Rico, que estava no Vaticano para a celebração do Jubileu. “Recupere -se, mas ele está em nossos corações e nos segue porque nossas orações e as dele juntas.”

Por trás disso, os médicos disseram que Francis Recovery levaria tempo e que não importa que ele ainda teria que viver com seus problemas respiratórios crônicos no Vaticano.

“Ele deve superar essa infecção e todos esperamos superá -la”, disse Alfier. “Mas o fato é que toda a porta está aberta.”