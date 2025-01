Vazamento de questionário: pedido de fiança antecipada de Shuhaib divulgado para 9 de janeiro

O Tribunal de Sessões Principais de Kozhikode divulgou o pedido de fiança antecipada apresentado por MS Shuhaib, CEO da plataforma de ensino online MS Solutions, com sede em Koduvally, que foi acusado de desempenhar um papel fundamental no vazamento de documentos de perguntas para exames semestrais. nos centros educacionais estaduais, até 9 de janeiro.

A Divisão Criminal, que está investigando o caso, apresentou o diário do caso em 6 de janeiro, após ser solicitado por VS Bindu Kumari, juiz principal da sessão. O caso foi retomado em 7 de janeiro e enviado para sentença em 9 de janeiro. A Secção Criminal, no seu relatório, levantou suspeitas sobre as actividades de uma fraude que vazou questionários de exames em associação com funcionários do Departamento de Educação. No entanto, o advogado do Sr. Shuhaib afirmou que outros YouTubers também previram perguntas semelhantes, mas não foram questionados.