Vazamentos do destino final do último filme: Bloodlines, lançado em meados de 2025

Jacarta – O famoso filme de terror Final Destination finalmente anunciou boas notícias para seus fãs através da última sequência intitulada Final Destination: Bloodlines. Este filme está programado para ser lançado em 16 de maio de 2025.

Final Destination lançou sua quinta parte pela última vez há cerca de 14 anos, especificamente em 2011. Este filme, dirigido por Zach Lipovsky e Adam Stein, era aguardado há muito tempo pelos fãs. Role para ver as informações completas, vamos lá!

Começando em 2000 com o Final Destination original, este filme é uma das peças mais duradouras do conteúdo de terror inicial. Para a sexta temporada, o enredo da história ainda não foi revelado em detalhes. No entanto, jogue VariedadeFinal Destination 6 certamente continuará a manter o tema típico da história deste filme. Final Destination foca em jovens que escapam da morte, mas ainda assim morrem em acidentes cada vez mais loucos.

Sinopse Destino Final: Linhagens

Com base em relatórios de triagem recentes, conforme relatado MaxblizzFinal Destination 6 apresenta a história de um acidente iminente em um restaurante no topo de uma torre, com várias referências a Alex ao longo do filme, e o final está potencialmente relacionado ao Final Destination 3, bem como ao acidente de trem de Wendy.

Uma jovem chamada Stefani tinha sonhos recorrentes sobre morrer num incêndio na década de 1960. Ela percebeu que não era apenas um sonho, mas uma premonição do destino que aguardava sua família. Sua avó escapou do mesmo destino anos atrás e agora a morte atingiu toda a família de Stefani. Ele tinha que encontrar uma maneira de pará-lo antes que fosse tarde demais.

Dirigido por Zach Lipovsky e Adam Stein, Final Destination: Bloodlines é baseado em um roteiro escrito por Guy Busick e Lori Evans Taylor. Este filme é estrelado por Brec Bassinger (Stargirl), Teo Briones (Chucky), Kaitlyn Santa Juana (Querido Evan Hansen), Richard Harmon, Anna Lore, Owen Patrick Joyner, Max Lloyd-Jones, Rya Kihlstedt e Tinpo Lee. Tony Todd, que interpreta o icônico William Bludworth, está ausente deste sexto filme porque faleceu em 2023.

Produzido por Craig Perry, Jon Watts, Sheila Hanahan Taylor e Dianne McGunigle, Final Destination: Bloodlines é apresentado pela New Line Cinema.