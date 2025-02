VCK MLA, cinco outros funcionários absolvidos em casos de protesto de 2018

Viduthalai Chiruthaigal Katchi (VCK) MLA SS Balaji e cinco outros funcionários do partido foram quinta -feira (20 de fevereiro de 2025) absolvidos por um tribunal especial em dois casos criminais registrados contra ele por organizar um protesto em triplicano sem permissão em 2018.

De acordo com o escritório do promotor, em 3 de março de 2018, o Sr. Balaji, então vice -secretário de VCK, Chellastadi, secretário do distrito e vários outros participaram de um protesto organizado pelo partido perto da estátua de Anna em Anna Salai a condenar frequente a frequência Ataques nos dalits nos dalits e exigem compensação adequada para as vítimas, de acordo com as ordens da Suprema Corte.

Ao reivindicar o protesto sem permissão, a polícia triplicana registrou dois casos criminais, nos quais Balaji, Chellolastoi e quatro outros foram convocados na FIR por crimes que incluem assembléia ilegal, distúrbios e fingindo que os funcionários públicos cumpriram seus deveres.

Um tribunal especial adicional para o julgamento exclusivo de casos contra o MLA e os parlamentares ouviu os casos, e o juiz especial G. Jayavel entregou na quinta -feira a sentença que os absolveu depois de prender que as acusações não foram comprovadas pelo escritório do promotor.