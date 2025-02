Vd Sathesan contraria a ingenuidade de Kerala CM sobre as supostas lutas de poder de liderança no Congresso

O líder de Kerala da oposição, Vd Satheesan, disse que o primeiro -ministro Pinarayi Vijayan deveria “lembrar” a “disputa acrimoninária e prolongada deste último” com o líder comunista veterano contra Achuthanandan no ministro principal ao tentar discernir divisões na liderança do Congresso em liderança no Congresso em Kerala.

O comentário de Sateheesan em uma entrevista coletiva na quinta -feira (6 de fevereiro de 2025) foi uma característica política para a tentativa de espiritualismo de Vijayan sobre uma suposta luta de poder no Congresso sobre a possível posição de ministro principal mais tarde das pesquisas do montagem de 2026.

O teatro político que se tornou viral na mídia social e convencional se desenvolveu em uma função cheia de estrelas na quarta -feira em Thirvananthapuram para homenagear o industrial Ravi Pillai.

O orador acolhedor ligou uma cadeia de eventos sem roteiro afirmando, aparentemente fora da pulseira, que o líder do Congresso de Ramesh Chennithala, que estava no palco, felizmente se tornaria o próximo primeiro -ministro de Kerala.

O orador também perguntou duas vezes se o Sr. Satheesan, que apareceu brevemente na função, havia deixado o local, girando sensacionalmente o script na função cuidadosamente coreografada.

O discurso bem -vindo intrigou o Sr. Vijayan, que estava sentado perto do Sr. Chennithala. Quando sua vez veio falar, o Sr. Vijayan brincou que o “palestrante aconchegante” havia lançado uma bomba no Congresso. “Ele não podia prestar um serviço ruim ao Sr. Chennithala. O palestrante aconchegante prometeu não parar na política. Aconselho você a ter aderido à garantia ”, disse Vijayan.

A declaração do primeiro -ministro causou o riso da audiência e ri dos dignitários no palco.

Os dramáticos também forneceram uma grade sensacional para trolls de redes sociais e comentários convencionais na televisão.

O Sr. Satheesan respondeu que a “tentativa de dirigir” de Vijayan no Congresso falharia. “O Congresso é um partido nacional. Ele enfrenta eleições com base no manifesto da Frente Democrática Unida (UDF). A política do Congresso em Kerala não girou em torno de nenhum líder individual. O Alto Comando é a autoridade final do partido ”, afirmou.

O Sr. Satheesan declarou que Vijayan estava “obcecado por lutas de poder fictício” dentro do Congresso para distrair as deficiências do governo, abordando conflitos na vida humana e protegendo os interesses dos cultivadores e pescadores.

Ele acusou Vijayan de delegados de Browbeating em conferências partidárias para evitar qualquer crítica ao governo, principalmente o cargo do Ministro Principal (CMO).