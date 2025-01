Veja exclusiva de Jumbo Chan Proto de Funko The Dog Vinyl Collecible

Comingon apresenta uma visão exclusiva de FunkoDurar Jumbo chan colecionávelDesta vez, com o personagem Proto, o cachorro, o cachorro da empresa.

O artigo mais recente é o último da linha de coleção Jumbo Chan Vinyl de Funko, que é modelada para imitar o charme e a vibração de brinquedos japoneses retrô. Os colecionáveis ​​geralmente têm expressões maiores do que a vida e as cores vibrantes, e isso não é diferente.

Confira uma visão exclusiva da figura Jumbo Chan Proto, o Vinil colecionável de cachorro, bem como como a embalagem e o conteúdo da figura são vistos, então:

Como conseguir o cão proto do funko jumbo chan?

Aqueles que procuram coletar o Jumbo Chan Proto, o cachorro terá que ter sorte de fazê -lo. Apenas 1.200 do colecionável serão produzidos e, para obter um, você terá que entrar em um sorteio para ser escolhido para pegar um. O sorteio será executado desde 30 de janeiro, 2 de fevereiro de 2025 e está disponível em Site da Funko.

O Jumbo Chan Proto, o cachorro colecionável, vê o personagem posar heroicamente com um osso na mão. Ele mede 14 polegadas de altura e é feito de vinil duro. O colecionável também vem com um certificado de autenticidade, bem como uma caixa de coleta que apresenta arte completa do painel frontal.