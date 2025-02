Veja exclusiva no lançamento do Pixar Toy Story Funko Digital Pop

Comingon apresenta uma visão exclusiva de FunkoA próxima associação com a Disney e a Pixar’s História de brinquedosComemorando o 30º aniversário do filme icônico com seu primeiro pop digital! série.

Quando a história do Toy Story Funko Series 1 Digital Pop! liberar?

O novo Toy Story Digital Pop! A série será lançada em 25 de fevereiro de 2025 às 14:00 ET e contará com personagens lendários inspirados em seus colegas no filme original da Pixar. Esses personagens incluem Woody, Buzz Lightyear, Scud the Dog e a cabeça do bebê e as figuras de Pterodactyl do quarto de Sid.

Os colecionáveis ​​podem ser adquiridos em pacotes digitais ou prêmios padrão, com uma quantidade limitada de cada um disponível. Existem 19.500 pacotes padrão que estarão disponíveis por US $ 9,99 e terão cinco pop digitais! Os pacotes premium custarão US $ 29,99 e terão 17 pop digital! Com 16.500 pacotes totais deles, para um total de 36.000 pacotes totais.

Cada pop digital! A compra também permite que os colecionadores possam retirar um raro colecionável digital que pode ser trocado por um pop de edição física limitada correspondente! Colecionável. The Toy Story Pop Digital! O lançamento apresenta seis pop populares! Figuras em forma de SCUD (5000 PC), Freddy Funko como Sid (2400 PCs), Woody (1900 PCs), Buzz LightYear (1900 PC), Pterodactyl com Janie Doll Body (1900 PCs) e Head Baby (999 PC)

The Toy Story Pop Digital! Pop digital! A queda pode ser comprada no Dropp.io Plataforma usando um cartão de crédito, Apple Pay ou Google Pay.