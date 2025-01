Veja: INS Niligiri, INS Vaghsheer e INS Surat comissionados na Marinha Indiana

| Crédito do vídeo: O Hindu

Foi um dia histórico para o país, pois o primeiro-ministro Narendra Modi comissionou três navios da Marinha indiana (INS Niligiri, INS Vaghsheer e INS Surat) em Mumbai, em 15 de janeiro.

O INS Nilgiri é o navio líder das fragatas do Projeto 17A, o INS Vaghsheer é o sexto e último navio dos submarinos da classe Kalvari do Projeto 75 e o INS Surat é o quarto e último navio dos destróieres do Projeto 15B.

Conversamos com oficiais e oficiais sobre a importância estratégica desses três navios.

Relatório: Vinaya Deshpande

Videografia: Emmanual Yogini

Imagens Especiais: Marinha Indiana

Montagem: Tayyab Hussain