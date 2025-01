Veja: O sermão do bispo evangélico que irritou Trump

A Bispa Mariann Edgar Budde atraiu a ira do presidente Trump na manhã de quarta-feira, depois de usar um serviço de oração na Catedral Nacional para pedir misericórdia contra membros das comunidades LGBTQ e de imigrantes.

“O suposto bispo que falou no Serviço Nacional de Oração na manhã de terça-feira era um radical de esquerda linha-dura que odiava Trump. Ela introduziu sua igreja no mundo da política de uma forma muito rude. Ele tinha um tom desagradável e não era nem convincente nem inteligente”, escreveu Trump sobre Budde em um post do Truth Social.

Ele disse aos repórteres na tarde de terça-feira que não achava que o serviço era bom.

Assista ao sermão acima.

Fonte