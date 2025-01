Veja os filmes franceses com um toque artístico típico no meu festival de cinema francês 2025

Jacarta – Klikfilm apresenta pelo décimo terceiro ano do My French Film Festival Festival. Este festival de cinema, que se tornou um ícone para os amantes do cinema francês, acontecerá de 17 de janeiro a 17 de fevereiro de 2025 e pode ser acessado exclusivamente através da plataforma Klikfilm.

Meu festival de cinema francês é um evento dedicado a celebrar a diversidade e a singularidade do cinema francês através da apresentação de vários trabalhos interessantes e significativos de vários gêneros. Mude mais, ok?.

Este ano, o festival apresentará uma série de filmes que os fãs estavam antecipando, incluindo O sonhador, durante a noite, o homem dos mil rostos, não o amor perdido, guloso, nu bé, Monttsouris, alarmes, gigi, tudo para tocar, bem como muitos outros títulos.

https://www.youtube.com/watch?v=QGYGQ0MOTM4

A diretora de Klikfilm, Frederica, expressou seu entusiasmo pela oportunidade de se tornar a plataforma oficial da organização deste festival.

“Estamos muito empolgados por ser a plataforma oficial apresentada pelo My French Film Festival este ano. O cinema francês tem sua própria singularidade que sempre é capaz de surpreender e inspirar o público. Com este festival, esperamos aproveitar a experiência do cinema global para mais indonésios.



Este festival apresenta uma seleção sólida de histórias, uma cinematografia impressionante e um toque de arte francesa, que promete uma experiência visual inesquecível para os amantes de cinema em toda a Indonésia.

Os fãs de cinema indonésios são convidados a não perder a oportunidade de aproveitar este festival. Escolha seus filmes favoritos programando e olhe para todos exclusivamente em Klikfilm.