Veja por que a influenciadora da Ballerina Farm, Hannah Neeleman, está se mudando para a Irlanda

Hannah Neelemanfundadora da Ballerina Farm e influenciadora, mudou-se recentemente de sua casa em Utah para a Irlanda. Isso intrigou muito muitos fãs que querem saber por que ele se mudou. Neeleman estava procurando novas oportunidades?

Aqui está tudo o que sabemos sobre por que Hannah Neeleman e sua família se mudaram para a Irlanda.

Razão pela qual Hannah Neeleman está se mudando para a Irlanda

Hannah Neeleman e sua família se mudaram para a Irlanda para que ela e seu marido, Daniel Neeleman, pudessem frequentar a Ballymaloe Cookery School em Cork.

Neeleman confirmou isso em uma recente Ballerina Farm tiktok vídeo. Este vídeo mostrou o casal vestindo uniformes de cozinha enquanto posava. “Daniel e eu levamos o grupo para o outro lado do lago para frequentar a escola de chefs. Primeiro dia de aula para mamãe e papai, @Ballymaloe Cookery School”, legendaram o vídeo.

A fundadora da Ballerina Farm documentou pela primeira vez a mudança dela e de sua família para a Irlanda em 8 de janeiro. vídeo. Aqui, ele confirmou que a mudança era temporária e que eles estavam fazendo muita “embalagem” e “organização” para garantir que a fazenda funcionaria bem na sua ausência. Eles voaram por Nova York e Londres na JetBlue, uma companhia aérea fundada pelo pai de Daniel, David Neeleman. Hannah, Daniel e seus oito filhos também estavam acompanhados pela mãe de Hannah, Cherie Wright.

Como Neeleman não mencionou o nome do país para onde estava viajando no vídeo ou na legenda, os fãs presumiram que ele estava viajando para a Grécia.

Neeleman então carregou outro vídeo desde a época da escola de culinária fazendo diversos pratos e doces, inclusive sua primeira Quiche Lorraine. “Apenas alguns dias na escola de culinária estão me ensinando e me inspirando muito”, escreveu ele. “Adoro criar comidas lindas com ingredientes lindos, adoro!”

Ballerina Farm tem 10,1 milhões e 9,8 milhões de seguidores no Instagram e TikTok, respectivamente. Eles também têm 1,98 milhão de assinantes no YouTube.

Através do seu loja on-lineEles vendem diversos itens para casa e cozinha, desde aventais até kits de massa fermentada e caixas de café da manhã.