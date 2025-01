Veja por que até os especialistas estão surpresos que Trent Baalke não tenha sido demitido dos Jaguars

Vários especialistas e comentaristas da NFL estão surpresos Trent BalkeGerente geral do Jacksonville Jaguars não foi demitido junto com o técnico David Pederson. O proprietário do Jaguars, Shad Khan, disse em comunicado na segunda-feira, 6 de janeiro, que informou Pederson sobre sua “intenção de contratar um novo técnico” e que Baalke ajudaria na busca por seu substituto. Desde que os Jaguars terminaram 4-13 na temporada de 2024 da NFL, a demissão de Pederson foi considerada uma escrita na parede, mas a retenção de Baalke foi chamada de “louca”.

Por que os especialistas da NFL estão surpresos com o fato de Trent Baalke ainda ser o gerente geral dos Jaguars?

Além de Baalke ser parcialmente responsável pelo fraco desempenho do Jacksonville Jaguars, os especialistas acreditam que muitos treinadores não querem o cargo aberto agora, especificamente porque Baalke ainda seria gerente geral.

Múltiplas fontes enfatizaram na semana passada que o #onças Eles teriam dificuldade em atrair um treinador de primeira linha se mantivessem Trent Baalke. Eles enfrentaram desafios semelhantes durante sua última busca por coaching. O proprietário Shad Khan conversou com muitas pessoas, mas permanece impassível. Baalke fica… https://t.co/rpVVBhNKBu —Jordan Schultz (@Schultz_Report) 6 de janeiro de 2025

O especialista da FOX Sports NFL, Jordan Schultz, disse em X que os Jaguares teriam dificuldade em contratar um novo treinador se mantivessem Baalke, e que Khan, apesar de falar “com muita gente”, permaneceu “imune” com a decisão. Lembre-se de que os Jaguars enfrentaram desafios semelhantes no passado ao tentar encontrar um novo treinador. Uma fonte que conversou com Schultz chamou essa decisão de “maluca”.

O locutor esportivo Adam Schein foi ainda mais longe e postou em X que Baalke mantenha a sua posição é “uma loucura, um absurdo e um erro”. Ele observa que o coordenador ofensivo do Detroit Lions, Ben Johnson, provavelmente está analisando esta situação de perto, pois poderia ser um potencial técnico do Jaguars.

Da mesma forma, o comentarista esportivo Peter Schrager explicou em um segmento no Bom Dia Futebol que era “interessante” que Baalke mantivesse o emprego enquanto Pederson foi demitido. Ele acredita que a posição não é “tão atraente quando você tem um gerente geral inicial que você herda se for um desses grandes nomes”.

Isso é particularmente relevante para os treinadores que procuram o cargo e que não têm um relacionamento com Baalke, especialmente em contraste com os cargos vagos no New York Jets, que estão com a ficha limpa depois de demitir tanto o técnico Robert Saleh quanto o gerente geral Joe. Douglas. .